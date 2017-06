Ayuntamiento sólo pagó facturas pertinentes a los Oscar de Bollywood y reconoce error administrativo en el estampillado

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid sólo ha pagado facturas pertinentes al desarrollo de los Oscar de Bollywood, celebrados hace un año, según ha asegurado este viernes el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en el Pleno extraordinario solicitado por el PP, donde también ha reconocido que se produjo un "error administrativo en el estampillado".

Así, de los 1.076 ítems revisados por el Ayuntamiento, una decena de ellos fueron facturados como servicios de spa y uno como entrenamiento personal, gastos que el Consistorio no considera relacionados ni necesarios para el evento y, por lo tanto, no subvencionables. Esto se traduce en que se descontaron de los conceptos a abonar como subvencionados por el Consistorio, como recoge el expediente fiscalizado por Intervención del Ayuntamiento, al que han tenido acceso todos los grupos municipales.

"Ha habido facturas problemáticas porque diez ítems fueron facturados como spa y uno para entrenamiento personal. Como son gastos no necesarios para el desarrollo del evento se han descontado a todos los efectos", ha concretado. A eso ha sumado que aparecen dos facturas --una por 227 euros y otra de 167 euros-- estampilladas como subvencionadas "pero no fueron pagadas, con toda seguridad".

De este modo, el Gobierno municipal explica que se produjo un error humano por parte del Ayuntamiento al estampillar las hojas de las facturas y manuscribir la coletilla que exige el artículo 35.3 de la ordenanza de Subvenciones. El error es circunscrito por el Gobierno de Ahora Madrid en la inercia mecánica del proceso dado que en la inmensa mayoría de las facturas el porcentaje a subvencionar es del cien por cien.

Eso llevó a escribir el porcentaje a subvencionar de manera incorrecta inscribiendo un cien por cien en lugar de figurar el realmente imputado a la subvención. Con todo ello el Ejecutivo quiere demostrar, como muestra el expediente, que el Ayuntamiento en ningún caso ha pagado o subvencionado cantidad alguna por conceptos no subvencionables aunque la alcaldesa, Manuela Carmena, fue informada incorrectamente de que sí se habían abonado algunos de ellos por error.

UN MILLÓN DE EUROS

El Ayuntamiento de Madrid aportó un millón de euros a la organización de los premios de Bollywood dentro de las competencias del Gobierno de fomento del turismo, la cultura y la internacionalización de la ciudad. En este punto, el delegado ha recordado que hasta que no llegó el festival no había línea directa con la India, cuando "ahora la hay".

La subvención directa tuvo como destinataria la empresa Wizcraft, que se ha hecho responsable de los gastos no subvencionados por el Consistorio. Al Ayuntamiento llegaron 166 facturas para la justificación de las debidas subvenciones, de las que 156 corresponden a gastos en el hotel Westin Palace por alojamiento, manutención, salas de conferencias, medios audiovisuales, lavandería, plancha o peluquería. Son gastos normalmente aceptados en este tipo de eventos.

Según las facturas presentadas, se alojaron unos 200 invitados, con una estancia media de cuatro días, a razón de 317 euros de media por persona y día, cifras "normales para este tipo de evento y de esta categoría en Madrid". Es la ordenanza de Subvenciones, en base al Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la que establece los conceptos subvencionables, que son todos los gastos corrientes producidos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio del mismo año por la organización y celebración de los XVII Premios anuales de los Oscar de Bollywood en Madrid, hace ahora un año.

LA FACTURA DE LOS ACOMPAÑANTES

El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, llevó al Palacio de Cibeles facturas abonadas a un servicio de acompañamiento --una treintena de hombres con dominio del inglés que acompañaban a los actores y actrices durante su paso por Madrid a modo de guías--.

Martínez Almeida mostró una factura abonada por el Ayuntamiento en la que no aparecía ni registro mercantil ni teléfono de contacto de la empresa, que facturó 504 horas de servicio de estos guías. El concejal aseguró que la web de dicha empresa se creó "un mes después del evento" del cine indio en Madrid y que el teléfono que remite esa página es a Herrerías Mariano, con sede en Ibiza.

Carlos Sánchez Mato ha aclarado que todas las facturas contienen la información exigida por la Agencia Tributaria, esto es, número y fecha de la factura; nombre, apellidos o razón social tanto del obligado a la facturación como del destinatario; NIF del obligado y domicilio, también del destinatario; descripción de las operaciones; tipo impositivo; cuota tributaria y fecha de las operaciones.

Es decir, que en las facturas no se incluye como requisito tener una página web, un número de teléfono ni inscripción en el Registro Mercantil, tal y como recoge la normativa, redactada por el PP. En cuanto a las divergencias en la dirección, la propia empresa explicó a Europa Press que se habían trasladado y que el cambio no había sido escriturado, cuestión que no es responsabilidad del Ayuntamiento. Desde el Ejecutivo han apuntado además, como recoge el expediente, la escritura de constitución de la empresa de acompañamiento, que no es la de una semana antes del evento.

Desde el Gobierno aseguran que la factura de esta empresa, que facturó 504 horas de servicios, cumple con todos los requisitos del reglamento de la Agencia Tributaria. La empresa, por su parte, ya aclaró que nunca había firmado contrato alguno con el Ayuntamiento, sí con WizCraft.

FOTOS DE NIÑOS INDIOS

Por otro lado, Carlos Sánchez Mato ha afeado a la bancada del PP que haya utilizado unas imágenes en el Pleno con niños indios en la calle, algo que le causa dolor porque "es algo más que demagogia". "Usar fotos de un crío indio acarreando agua cuando militan en un partido que deja en un 70 por ciento menos la ayuda al desarrollo del Estado español. Han dejado la ayuda a la cooperación esquilmada pasando del 0,47 por ciento con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al 0,15 del PIB. Y luego van y ponen fotos", ha lanzado.

El delegado ha rechazado la comisión de investigación planteada por el PP porque, desde el punto de vista legal, es "impoluto" el expediente. Por eso entiende que la comisión sólo tiene como intención "despistar" con un asunto "absurdo". "Tiene toda la documentación y ninguna denuncia legal pero todo son fotos de niños indios", ha criticado.