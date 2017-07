Barceló, sobre Airbnb: "Ya nos ofrecieron retirar ofertas ilegales pero no nos basta"

Etiquetas

El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha explicado que la plataforma Airbnb ya les ofreció hace meses retirar los anuncios ilegales al igual que Barcelona pero ha asegurado que no les basta.

En este sentido, Barceló ha afirmado este jueves que en los últimos años se han tenido encuentros con representantes de la plataforma donde ya se comprometieron a quitar estas ofertas.

"Esto no nos basta, no queremos esto. Nosotros pedimos que se tenga que poner en cada oferta el número de registro", ha dicho el conseller, quien ha asegurado que "con los que no lo pongan se llegará a la conclusión de que son ilegales".

Asimismo, el vicepresidente ha señalado que deberían ser estas compañías las que aceptasen únicamente oferta legal aunque, en caso contrario, "se aplicará la nueva normativa".

Por su parte, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha comentado que no sabe si se llegará a una acuerdo o no con la plataforma pero que se hablará con ellos. "Sectores económicos y sociales tienen que comprender que el interés general está por encima de todo lo demás", ha añadido.