Barceló acusa al PP de "querer alargar la polémica" al pedir su reprobación y defiende la "legalidad" de los contratos

El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha defendido este martes "la legalidad" de los dos contratos otorgados desde su Conselleria al jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, al tiempo que ha acusado al PP de "querer alargar la polémica" al presentar una Proposición No de Ley para exigir su reprobación "por mentir acerca de estas contrataciones".

Así lo ha señalado el vicepresidente en los pasillos del Parlament, minutos después de que el Grupo Parlamentario Popular anunciara una PNL de reprobación por la relación de Barceló con los contratos otorgados a "su amigo personal" y jefe de campaña de MÉS.

"Sigo defendido la legalidad de los contratos que se adjudicaron desde Vicepresidencia", ha afirmado Barceló, quien ha recordado que el informe de Intervención "lo que demuestra es que han cumplido todos y cada uno de los requisitos legales que se pedían para estos contratos".

"Los contratos están absolutamente bien hechos. No hay nada que decir y entiendo que el PP lo que quiere es alargar la polémica. He dado las explicaciones, he comparecido y, cada vez que me han hecho una pregunta, he contestado, y a estas respuestas me remito", ha apostillado.