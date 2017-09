Barcelona limitará el tamaño de los grupos turísticos y marcará itinerarios para reducir molestias

Etiquetas

El sector pide una regulación concreta y "control efectivo"

El concejal de Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha explicado que el consistorio ha acordado con la asociación de guías turísticos de la ciudad minimizar el tamaño de los grupos, utilizar sistemas de audioguía y planificar itinerarios que minimicen las molestias a vecinos y comercios.

En una rueda de prensa este viernes, Colom ha explicado que el consistorio y la asociación han suscrito la 'Declaración de buenas prácticas en la guía de grupos por la vía pública de Barcelona', que tiene como objetivo de difundir el trabajo de los guías, favorecer la convivencia con vecinos y comercios, cuidar el entorno y mejorar la experiencia de los turistas.

Entre las principales actuaciones, se limitará el tamaño de los grupos, que se adaptarán a los espacios que visitan, y se "marca la preferencia" de utilizar sistema de radioguía para reducir el ruido y la contaminación acústica en la vía pública, además de marcar puntos de inicio y final de rutas que eviten la congestión de las calles.

También se contempla el fomento de las visitas programadas y la compra anticipada de entradas como sistema para mejorar la organización de la llegada y estancia de turistas, y apunta la prohibición de ejercer esta actividad en el interior de transportes públicos colectivos como el autobús y el tranvía.

La declaración propone evitar conductas irrespetuosas con el patrimonio arquitectónico y fija la voluntad de mantener "conocimientos profundos, objetivos y actualizados" sobre la ciudad, además de sobre las ordenanzas, la Ley de Turismo, la preservación de la privacidad y evitar la exposición de menores.

MÁS REGULACIÓN Y CONTROL

El vicepresidente de la Asociación de Guías de Turismo habilitados por la Generalitat (Aguicat), Joan Coll, ha asegurado que los vecinos no saben diferenciar a los guías comprometidos de los que no lo están: "Queremos una regulación con un control efectivo detrás", ha expresado, y ha dicho que esperan que la declaración se concrete en una norma.

"En un plazo no muy largo tendremos una propuesta de normativa que nos permitirá consolidar esta declaración", ha apuntado Colom, que ha expresado que estudian que en los espacios de gran afluencia los grupos turísticos no puedan superar las 25 personas, y ha insistido en que el Ayuntamiento no quiere dificultar el trabajo de los guías.