Benicàssim vibra ya con la invasión 'fiber' a la espera de las estrellas del FIB 2017

Etiquetas

Benicàssim (Castellón) hierve ya con la invasión de los fibers, los seguidores del FIB que ya han desembarcado en la localidad costera para disfrutar del cartel de la edición de 2017, que encabezan estrellas como The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Kasabian.

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará del 13 al 16 de julio, cuenta en esta edición con un aforo de 53.000 personas y el municipio ha empezado a recibir desde el inicio de la semana a los miles de espectadores que asistirán a las cuatro jornadas de música.

Muchos son los jóvenes que se alojan en las diferentes zonas de acampada habilitadas. Es el caso de John, un británico de 27 años que está acampando en Campfest. "Es el segundo año que vengo con mis amigos. Me encantan las playas de Benicàssim. Compré mi entrada en el mes de enero", cuenta este joven.

Las áreas de acampada abrieron sus puertas al público el lunes a las 09.00 horas. Campfest es la zona de acampada gratuita y la más cercana al Recinto, mientras que Villacamp es la zona de acampada VIP, ubicada al lado de Benicàssim y conectada con el Recinto a través de una línea regular de autobuses. Por último, Blue Camp es una zona de camping para aquellos asistentes con abonos de 4 días con camping que hayan reservado con antelación Glamping específicamente en Blue Camp.

EL PÚBLICO DEL REINO UNIDO, DE NUEVO "EL REY"

Las plazas en las zonas de acampada se agotaron hace un mes, pero todavía quedan entradas a la venta para cualquiera de los días del festival. Así lo afirman desde el departamento de Comunicación del FIB. "El jueves y el sábado esperamos llenar aforo. Son los días fuertes a nivel de cartel", comentan.

Los responsables del encuentro añaden que los aficionados británicos son una vez más los "reyes" del FIB. "Predominan los asistentes de esa procedencia, pero también han venido muchos de Italia y Francia", apostillan.

Sam y Ally son dos jóvenes del Sur de Inglaterra que este año se estrenan como fibers. Llevan una semana viajando por Europa y ayer llegaron a Benicàssim con muchas ganas de sol y playa. "Varios amigos han venido otros años al FIB y nos lo recomendaron. Será una gran experiencia, seguro. Hoy ya hemos pasado el día en la playa. Nos ha gustado mucho", dice Ally. La pareja también se ha decantado por el camping como modalidad de alojamiento.

IMPACTO TURÍSTICO

El FIB supone un gran impulso para el sector turístico de la localidad castellonense, según destacan representantes del colectivo. Los dueños de restaurantes y cafeterías a pie de mar valoran la llegada de los miles de fibers a Benicàssim. "Siempre favorece mucho el negocio estos días y es bueno para arrancar el verano. Es un punto de partida para nosotros", afirma Agustín, encargado de una cafetería junto a la playa.

Elena, dueña de otro restaurante de la zona, señala que la llegada de los fibers es buena, aunque los clientes de siempre evitan aparecer durante los días del festival. "La clientela habitual mayormente desaparece y llegan los fibers. Pero nosotros no somos una zona muy de fibers. Van más por el pueblo y los chiringuitos de playa", cuenta.

Según explican a Europa Press fuentes del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim, la ocupación hotelera no está todavía al 100%, aunque se espera alcanzar esta cifra durante el fin de semana. "Todavía hay alguna plaza en los hoteles, pero el jueves y el viernes por la mañana ya será difícil encontrar una habitación", puntualizan.

El público asistente al FIB disfrutará durante cuatro días de lo mejor del panorama musical nacional e internacional. Las actuaciones de artistas como The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Los Planetas, Mala Rodríguez, The Jesus and Mary Chain o Foals harán vibrar una vez más a los fibers.