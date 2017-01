Buch (ACM) pide a Montoro que los ayuntamientos decidan en qué invertir el superávit

Etiquetas

Empezarán en febrero diversos viajes internacionales para conocer experiencias municipales

El presidente de la ACM, Miquel Buch, ha explicado este martes que quiere reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle que los ayuntamientos catalanes puedan decidir en qué invertir el superávit y no el Gobierno central.

En declaraciones a los medios, ha cifrado que el ahorro generado por los consistorios a finales de 2015 fue de 1.000 millones de euros "libres y disponibles", pero ha lamentado que el Gobierno central decida actualmente en qué deben invertirse en cumplimiento de un decreto ley de 2014.

La propuesta de la ACM pasa por plantear a Montoro que la mitad del ahorro se destine a políticas sociales y ocupacionales, y el resto a las inversiones que requiera cada municipio.

Además, según Buch, este 2017 se podría "gastar e invertir mucho más que el año anterior porque el remanente es muy positivo".

También ha explicado que, a raíz de la convención municipalista que impulsaron, viajarán a diferentes países para ver cómo se articulan sus ayuntamientos, cómo funcionan y las medidas que emprenden, y "salir así del corsé y la jaula de la normativa española".

El primer país que visitarán será Dinamarca en febrero, pero también está previsto que viajen a Francia, Italia, Israel y Holanda.

LRSAL

El también alcalde de Premià de Mar (Barcelona) ha lamentado de nuevo que el Tribunal Constitucional (TC) no haya resuelto el recurso que presentaron dos años atrás más de 1.300 ayuntamientos españoles contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal).

Para Buch, el TC tiene dos velocidades: "Cuando se trata de ejercer la democracia en Catalunya va muy rápido en prohibirla, y cuando más de 1.300 ayuntamientos que presentan este recurso, hace más de dos años que esperamos".

"Esperamos que vaya más rápido, pero si no lo hace no hay que sufrir porque, si todo va bien, a finales de años formaremos parte de un Estado independiente, y no estaremos sometidos al TC", ha zanjado.