Clavijo pide apoyo a NC en los PGE para aumentar los fondos del Plan de Infraestructuras Turísticas

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes apoyo a Nueva Canarias (NC) para lograr más fondos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el fin de optimizar el Plan de Infraestructuras Turísticas y garantizarlo en el futuro.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de NC, ha dicho que la formación de Román Rodríguez "puede echar una mano" para conseguir más dinero, ya que el actual es "insuficiente", y Canarias necesita espacios públicos de calidad, más allá de los propios hoteles.

El presidente ha detallado que en Canarias se han renovado un total de 93 establecimiento hoteleros y más de 30.000 camas, y ha señalado que con la próxima Ley del Suelo se van a eliminar "muchísimos obstáculos" para la renovación de los espacios públicos y equipamientos.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha señalado que Canarias no puede "confundir" su éxito turístico, que "no es el mejor aliado" para afrontar la tarea de "renovar y no crecer más", un asunto en el que ha habido "consenso" en la Cámara.