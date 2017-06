'Costa de Almería' se vuelca con la promoción del destino en el mundo digital

Etiquetas

'Costa de Almería' se ha volcado con la promoción de este destino turístico en el mundo digital. Para ello, el Servicio Provincial de Turismo ha diseñado una amplia agenda de acciones dirigidas a prensa especializada y blogueros de fama internacional, que permitirán acercar a cualquier rincón del planetas la variada oferta turística de la provincia.

En un comunicado, la Diputación Provincial ha explicado que se trata de un público objetivo al que se asomará 'Costa de Almería' a través de las revistas, comunidades viajeras y blogs que más seguidores mueven en todo el mundo y más comunidad generan entorno a un producto u oferta turística.

Así, el Servicio Provincial de Turismo, consciente de la importancia de acercar y promocionar 'Costa de Almería' por todos los canales posibles, ha iniciado una importante campaña promocional en el mundo 2.0, con el que ha cosechado siempre muy buenos resultados.

La primera de las acciones promocionales ha comenzado esta semana con un presstrip protagonizado por el equipo de la Revista 'Viajeros', que ha tenido la oportunidad de conocer la vertiente más natural de la provincia a través de escenarios como la Sierra de los Filabres, el Desierto de Tabernas y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Los integrantes de este presstrip se han interesado por la oferta de turismo activo de 'Costa de Almería', que cada vez está ganando más fama por su versatilidad y calidad, y el astroturismo, que tiene al centro de Calar Alto como su máximo exponente y el cielo de la provincia como el más limpio de toda Europa.

LA PRENSA INTERNACIONAL, SEDUCIDA POR 'COSTA DE ALMERÍA'

Italia ha puesto su lupa sobre 'Costa de Almería', ya que una delegación de blogueros italianos, especializados en gastronomía y diseño, ha viajado hasta la provincia para conocer el secreto que encierra el recetario almeriense y la evolución que han experimentado, en cuanto a diseño, los principales templos gastronómicos.

La gastronomía se ha desmarcado como uno de los principales atractivos del destino 'Costa de Almería' gracias a su constante evolución y a la incorporación de mejoras, como la convivencia de espacios tradicionales con locales vanguardistas, una materia prima de calidad y productos transformados unidos bajo el paraguas de la primera marca gourmet de la provincia, 'Sabores Almería', y una amplia carta de platos y recetas que también puede disfrutarse en formato "mini".

En colaboración con la Oficina Española de Turismo de Milán y la multinacional almeriense Cosentino, los integrantes de este blogtrip, procedentes de los medios 'The Old Now', 'Pensieri in Viaggio', 'La Tazzina Blu', 'Idesignme', 'Finetodesign' y 'Homestyleblogs', visitarán la provincia para dar a conocer los sabores que la hacen diferente.

En total, serán cerca de 500.000 seguidores los que irán viviendo de forma directa las sensaciones y experiencias que los blogueros italianos comparten en sus redes sociales sobre el universo gastronómico que tanta fama ha ganado en Almería gracias a sus pequeñas embajadoras, las tapas.