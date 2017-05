La cadena kuwaití Costa del Sol Hotels inaugura este jueves su primer establecimiento en España

Etiquetas

Abrió sus puertas el pasado mes de enero y está especializado en el turismo árabe aunque disponible a cualquier nacionalidad y cultura

La cadena hotelera Costa del Sol Hotels de origen kuwaití inaugurará oficialmente este jueves su primer establecimiento de lujo en España, que cuenta con el distintivo Halal en sus servicios, convirtiéndose en el segundo con estas características del país.

El establecimiento, que abrió sus puertas el pasado 16 de enero, forma parte de una cadena que tiene un establecimiento en Kuwait y ahora han abierto el segundo fuera de sus fronteras en el municipio malagueño de Torremolinos, una zona de la que están "enamorados" los propietarios desde los años 60, según ha indicado el director del hotel, Julio García.

Así, ha señalado a los periodistas durante una visita que el hecho de que el Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel esté especializado en el turista árabe y que, por ejemplo, no se sirva alcohol en sus dependencias, no significa que no pueda consumirse en las habitaciones, al ser ese un sitio privado. Tampoco se sirve cerdo y cuenta con una habitación para rezar, además de que en las habitaciones hay señales hacia La Meca.

Los dueños son cien por cien kuwaitíes y "están enamorados" de esta zona, por lo que decidieron invertir en la provincia de Málaga. El diseño, ha explicado, "es muy cuidado" y García ha destacado, por ejemplo, que muchos espacios están realizados con materiales reciclados, como una celosía hecha de cáscara de almendra triturada con resina.

"UN PROYECTO ESPECIALIZADO Y UN RETO"

García ha admitido que esta apertura es "un reto". "Puede ser chocante pero nos hemos querido especializar; el turismo árabe está muy al alza y los propietarios han apostado por dedicarse a él", ha sostenido, aclarando, no obstante, que el establecimiento de lujo está abierto para todo tipo de nacionalidades y creencias; de hecho, hasta ahora son muchos los viajeros europeos y concretamente españoles que han pernoctado en él.

Para el director del establecimiento, la cadena está iniciando su actividad en España con este hotel aunque se ha realizado un estudio de mercado y promociones en los mercados árabes principalmente. "Hay mucha gente que viene por el diseño, por los servicios exclusivos y por la tranquilidad", ha expresado.

A tan sólo 300 metros de la playa, este hotel dispone de un total de 36 habitaciones exclusivas, con decoración en blanco y negro, vistas a la montaña, a la piscina o el jardín. Todas cuentan con televisión de pantalla plana, baño privado con bañera o ducha, bidé, albornoces y zapatillas, además de secador de pelo, caja fuerte y minibar.

El establecimiento, a cinco kilómetros del aeropuerto internacional Málaga-Costa del Sol y a 15 minutos de la capital, posee una piscina exterior climatizada abierta durante todo el año, jacuzzi, wifi gratuito en todos los espacios del establecimiento, gimnasio, terraza panorámica chill out, cafetería, restaurante y aparcamiento, así como una carpa para eventos.

A la inauguración oficial del 'Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel' acudirá el propietario del grupo hotelero, Yousuf Mosaed Al-Mailem, y el director General de Costa del Sol Hotels, Shukri Salman, entre otros directivos del grupo, así como representantes de instituciones públicas y del sector turístico y empresarial local y regional.

OCUPACIÓN EN VERANO

En cuanto al nivel de ocupación para este verano, el Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel prevé que sea alto, tanto por las previsiones generales sobre la evolución del sector para los próximos meses así como por las campañas directas de captación de clientes llevadas a cabo en los distintos mercados internacionales.

El hotel aspira a recibir en breve el certificado Building Research Establishment Enviromental Assessment Methodology (Breeam), que evalúa y certifica la sostenibilidad de la edificación a nivel internacional. De esta forma, el establecimiento se convertiría en el primero de Andalucía en obtener esta distinción. Para ello, el Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel ha tenido en cuenta en su edificación la eficiencia energética, la domótica y la geotermia, que lo hacen sostenible desde el punto de vista medioambiental.