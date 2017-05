DISCAPACIDAD. EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A QUE LAS ESTACIONES DE TREN Y AUTOBUSES SEAN ACCESIBLES EN 2020

Etiquetas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este lunes, con 22 votos a favor y 14 abstenciones, una proposición no de ley de Compromís por la que se insta al Gobierno a “establecer un calendario de adaptación de estaciones de tren y autobuses que permita finalizar todas las obras pendientes en 2020” y lograr así que sean accesibles para las personas con discapacidad.La proposición, que fue defendida por la diputada Mara Sorlí, hace referencia al Real Decreto 1544/2007, que establece las condiciones y el plazo de aplicación de las medidas para el transporte ferroviario y por carretera para hacer posible la accesibilidad de las personas con diversidad funcional.En este sentido, la iniciativa pide al Gobierno revisar este real decreto, con el objetivo de “saber qué medidas han sido adoptadas en su totalidad, cuáles parcialmente y cuáles todavía no se han aplicado en absoluto y aplicarlo en su integridad”.Sorlí defendió que con el objetivo de acabar con “11 años de sufrimiento y discriminación”, esta iniciativa reclama establecer “un calendario de adaptación de estaciones de tren y autobuses que permita finalizar todas las obras pendientes en 2020, dotando presupuestariamente dichas obras en los próximos Presupuestos Generales del Estado desde el 2017 al 2020”, ya que “políticas sin presupuesto son puro papel mojado”.“Les invito a salir de la estación de Sol sin utilizar escaleras, una auténtica odisea”, criticó la diputada de Compromís, que hizo hincapié en que esta situación sucede hasta en una estación tan céntrica e importante como Sol, donde “cada día las personas con discapacidad tienen que ser superhéroes y superheroínas para llevar a cabo acciones de la vida cotidiana”.Por su parte, la diputada del PSOE María del Rocío de Frutos lamentó que lo que propone esta iniciativa “no es un tema nuevo”, lo cual es “una señal inequívoca de que las cosas no se están haciendo bien”. “TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO”Durante su intervención, Del Rocío pidió que esta revisión del real decreto cuente con “la participación de las comunidades autónomas y del movimiento asociativo” y que el informe resultante sea remitido a esta misma comisión.Asimismo, el diputado del PP Alfonso Candón criticó que de las 250 enmiendas que presentó Compromís a los Presupuestos Generales del Estado, ninguna hacía referencia al plan de accesibilidad y aseguró que “tenemos que seguir trabajando por la plena accesibilidad, pero eso no significa que no se haya hecho nada hasta ahora”.TURISMO ACCESIBLEAdemás, también se aprobó, por 29 votos a favor y 7 abstenciones, una proposición no de ley, fruto de una enmienda transaccional que insta al Gobierno a impulsar, en cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales, “los programas orientados a turistas que viajan fuera de temporada, como las personas con discapacidad, favoreciendo el turismo social e inclusivo”.En concreto, la proposición pide la “mejora de la accesibilidad de los destinos y los establecimientos turísticos españoles”, la “sensibilización y formación de los profesionales del sector turístico público y privado sobre las cuestiones de accesibilidad y diseño para todos”, así como la “intensificación y mejora de la información en materia de accesibilidad en el material promocional de las entidades públicas y privadas de turismo”.Por último, establece que estas medidas “contarán con los medios necesarios de las diferentes administraciones públicas”.