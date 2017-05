Díaz pide reflexionar el modelo de Feria "con todas las sensibilidades" y reconoce su "éxito económico"

Etiquetas

Aboga por el "equilibrio" entre el turismo y las "tradiciones"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha hecho balance de la Feria de Abril 2017, en el que ha pedido "un debate sereno para reflexionar sobre el modelo de Feria que queremos y llegar a un equilibrio entre una Feria que gire en torno a las cifras económicas y al turismo y otra que respete las tradiciones e idiosincrasia de los sevillanos", teniendo en cuenta "todas las sensibilidades".

En un comunicado, Díaz ha destacado el "indudable éxito" económico que avalan las cifras de consumo, transporte público y ocupación hotelera, pero insta a tener en cuenta que "éstas se han visto favorecidas por el macro puente de mayo que ha provocado la llegada masiva de madrileños, entre otros".

Ha comparado el lleno en el Real durante los dos los fines de semana frente a, en su opinión, un "cierto declive de la fiesta de martes a viernes", en los que asegura que ha presenciado "casetas semivacías y un paseo de caballos algo deslucido".

Así, Alberto Díaz ha resaltado que "ahora es cuando hay que reflexionar sobre el modelo de Feria que queremos en Sevilla, con el que hemos vivido altos y bajos en cuanto a afluencia". "Después de esta experiencia es hora de sacar conclusiones", concluye.

De esta manera, el portavoz del PP ha indicado que el puente del día 1 de mayo ha sido el "causante del éxito de los primeros días, pero la Feria no puede estar a expensas del calendario, no todos los años va a caer la Feria tan bien para que vengan tantos turistas nacionales". Ha añadido que "Espadas tiene que escuchar a todos y no menospreciar al que piense de manera distinta, porque todas las opiniones son válidas y respetables".

Además, Díaz ha comentado que "no se puede tratar la Feria solo como un atractivo turístico para hacer caja, sino buscar un equilibrio para no desvirtuar la fiesta", mencionando "la ocurrencia de Espadas de instalar unos escenarios que incumplían la ordenanza de la Feria y ponían en riesgo la seguridad en el Real".