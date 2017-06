Diputación ejercerá su derecho de uso sobre San Mamés para "atraer eventos que coloquen a Bizkaia en el escaparate"

Etiquetas

Se vendieron 39.300 entradas para el concierto y los asistentes del extranjero gastaron una media de 593 euros

El director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación foral de Bizkaia, Asier Alea, ha anunciado que la Diputación Foral de Bizkaia va a seguir ejerciendo su derecho de uso sobre el campo de San Mamés para "atraer nuevos eventos que coloquen a Bizkaia en el escaparate internacional, que sirvan para ser referentes y posicionarnos en el mundo como un lugar atractivo, como ocurrirá con la gala de los mejores restaurantes del mundo o con las finales de rugby el próximo año".

En un comunicado, Alea ha trasladado la satisfacción de la Diputación Foral de Bizkaia como institución colaboradora del concierto que la banda californiana Guns N'Roses ofreció este pasado martes, que sitúa al territorio en la "primera división de los grandes eventos internacionales".

La banda estadounidense y la organización del concierto han destacado las "inmejorables prestaciones que ofrece el estadio y la total ausencia de incidentes".

La cuenta oficial en Instagram de la banda californiana Guns N'Roses ofrece una espectacular visión del estadio de San Mamés encendido, abarrotado y vibrante durante el concierto que el grupo ofreció el martes dentro de su gira "Not in this lifetime". La imagen se acompaña de unas palabras de agradecimiento, ¡muchas gracias, Bilbao!, para una ciudad que coordinó esfuerzos en organización, seguridad, limpieza e inmejorable ambiente para recibir al grupo y a los miles de fans que se desplazaron desde fuera del territorio para asistir al espectáculo.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia, han destacado el "buen trabajo que se ha realizado para que todo salga perfecto". "No ha habido incidentes reseñables en un concierto que concentró a miles de personas dentro y fuera de San Mamés. Y quiero insistir en el hecho de que era el primer gran evento que se realizaba en el campo", ha destacado Alea.

"Ha pasado la prueba y con gran nota. De hecho, la propia banda ha trasladado que ofrece muy buenas prestaciones y facilidades para el montaje de espectáculos de esta envergadura. Con la experiencia que nos ha dado este concierto, puedo anunciar que Guns N'Roses ha sido el primero de los grandes eventos que acogerá San Mamés", ha asegurado el director de Promoción Exterior y Turismo.

VALORACIÓN SOBRESALIENTE

Finalmente se vendieron un total de 39.300 entradas para el concierto y todos los asistentes han valorado de manera sobresaliente la iniciativa a la que conceden un 9,45 sobre 10, según las encuestas realizadas por el Observatorio de turismo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Asimismo, el 15,3% de los asistentes que ha venido de fuera de Bizkaia lo ha hecho desde el extranjero, fundamentalmente desde Francia y Reino Unido. El 74% de los extranjeros han pernoctado en el territorio una media de 2,13 noches.

En el caso de aquellos que se han desplazado desde otros lugares del Estado, destacan los catalanes, asturianos y gallegos como las comunidades autónomas con más peso entre aquellos asistentes al concierto de origen estatal que han pernoctado en Bilbao-Bizkaia.

Respecto al gasto medio, los asistentes al concierto han gastado 373 euros durante su estancia, cantidad que se eleva a 593 euros en el caso de los visitantes extranjeros.