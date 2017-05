Empresarios hoteleros piden "un mayor control de las viviendas con fines turísticos"

Etiquetas

Alrededor de una treintena de empresarios del sector hotelero de Almería ha participado en la reunión organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, en la que han pedido un "mayor control de las viviendas con fines turísticos".

La mal llamada "economía colaborativa", los posibles efectos del Brexit, las denuncias falsas de clientes y las perspectivas del sector de cara a la temporada de verano 2017 son algunos de los asuntos que se han abordado en este encuentro, según ha explicado Ashal en una nota.

Molas ha informado que desde Cehat "se están manteniendo constantes reuniones tanto con el Gobierno central como con las administraciones autonómicas para sacar a la luz este tipo de economía sumergia". El sector pide, entre otras cosas, que "se integre el alquiler de alojamientos privados para estancias cortas en la legislación como alojamiento turístico, que éste se incluya en las estadísticas y cumpla con las obligaciones fiscales así como que se controle la dispersión de los pisos de uso turístico".

Sobre el Brexit, el presidente de Cehat ha trasladado un mensaje de tranquilidad al sector, ya que, en su opinión, "no va a tener una gran repercusión". "Los problemas de inseguridad que presentan destinos que son competencia directa para España, como Turquía o Túnez, están provocando un 'efecto llamada' hacia nuestro país al que acuden no sólo ingleses sino también rusos", ha añadido Molas, para quien el Brexit "va a tener efectos más directos sobre la población británica en cuestiones como la doble nacionalidad o a nivel sanitario pero no parece que ello pueda incidir en el sector turístico".

La patronal también ha dado cuenta del aumento de denuncias "falsas" de turistas británicos con la "única intención de conseguir de sus seguros la devolución del importe total de sus paquetes vacacionales", por lo que "la patronal se ha visto obligada a estudiar medidas conjuntas que eviten la proliferación de este modelo de estafa".

Sobre las previsiones turísticas para este verano, Molas se ha mostrado "muy optimista" dado los "buenos resultados" obtenidos en la pasada Semana Santa, con una "ocupación excepcional" en general. "Estas fiestas son un medidor que no suele fallar por lo que, en principio, todo apunta a que 2017 va a ser un buen año turístico", ha dicho.