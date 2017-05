Espadas llevará la propuesta de Feria 2018, su calendario y ampliación de casetas, a un pleno en junio o julio

Etiquetas

No habrá consulta popular como para la de 2017, sino que se abordará con entidades, organizaciones y grupos políticos

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que tras una "magnífica" Feria de Abril 2017, su propuesta sobre la de 2018, el calendario, el día festivo y la reorganización de casetas para aumentar su número, será llevado previsiblemente al Pleno que se celebre en junio o julio, teniendo en cuenta que el calendario laboral fue aprobado el año pasado en septiembre al ser pospuesto hasta que se celebrase la consulta popular sobre el nuevo formato de la feria.

A preguntas de los periodistas, tras visitar las instalaciones del centro municipal de actividades náuticas Puerto Triana, en la Isla de la Cartuja, Espadas ha abogado por cerrar esa propuesta en próximas fechas para que los operadores turísticos tengan "fechas ciertas para programar a largo plazo", tras considera que la feria de este año ha sido "mejor que la de 2016", existiendo "datos irrefutables" sobre ello.

Además, resalta que la decisión ha tenido efectos económicos "enormemente positivos", aunque avanza que todo ello se analizará para ver si la propuesta es mejorable para 2018. "Primero hay que escuchar, como hicimos con los ciudadanos en la consulta, y ahora se hará con los colectivos y con los grupos municipales, que aprueban en el Pleno el calendario. Sondearemos y después haremos una propuesta de fechas, sobre el festivo y también sobre la distribución física de las casetas, ante la apuesta por una ampliación", explica.

"Tenemos los datos objetivos suficientes, vimos la opinión de los sevillanos y vamos a introducir para la propuesta de 2018 consultas con colectivos, organizaciones y entidades, entre otros, teniendo en cuenta los consejos de participación municipales. Vamos a hablar con los grupos y ver el interés general de la ciudad. No se trata de lo que le gusta a cada uno, sino del interés general", sentencia.

De este modo, Espadas descarta una nueva consulta popular como la realizada para la feria de este año y lamenta que "aquellos que votaron que no se hiciera una consulta y que encima criticaron que se hiciera ahora están recogiendo firmas para hacer otra consulta". "Eso credibilidad tiene poquita", agrega.

En este sentido, deja claro que los datos que han ido dándose cada uno de los días son "incontestables, no hay ni uno solo negativo que haga pensar que alguno de los indicadores se ha alcanzado una situación peor que años anteriores".

"Muchos de los sevillanos han podido disfrutar de una feria como no lo hacían con el formato anterior", recalca, mencionando que al 'alumbrao' o a los fuegos artificiales del cierre han podido ir "los niños que no iban porque al día siguiente había colegio o trabajaban sus padres". "Este sábado de cierre respecto a su comparación con el domingo del año pasado es irrefutable", concluye.

"A NADIE SE LE OBLIGA IR A LA FERIA NI A GASTAR"

Espadas ha mostrado su respeto a quienes han criticado la Feria de 2017 "sin argumentos de peso", aunque no comparta esa postura, y lamenta que haya "quienes dicen que no les gusta algo pero que quieren opinar más que nadie sobre eso".

"Si no le gusta, déjenos a los demás vivir porque a nadie se le obliga a ir a la feria ni a disfrutarla. Si alguien no cree en la feria, pues que no pontifique sobre ello. Además, señala que quien ha gastado más en la feria es porque ha querido, porque a nadie se le obliga", concluye.

En este contexto, el alcalde ha puesto en valor que, salvo la quema de nueve vehículos de Cabify, no ha ocurrido "ningún incidente grave", poniendo en valor los servicios de seguridad, sanitarios y municipales, limpieza y transporte público, que han trabajado todos estos días de forma intensa.