F&B Consulting organiza un evento para atraer al inversor chino a la franquicia española en Sevilla

Etiquetas

F&B Consulting organizará el próximo 1 de junio un evento para atraer al inversor chino a la franquicia española en Sevilla, evento que tendrá lugar en el Hotel Melia Lebreros.

En una nota, la consultora especializada en la comunidad china F&B Consulting ha organizado un evento al que acudirán entre otras marcas, franquicias líderes como Carrefour Express Tressón, Codere Apuestas, Anytime Fitness o EatOut (Ribs, Frescco, Pans and Company), para inversores chinos residentes en España.

La fecha en Sevilla será el próximo 1 de junio en el Hotel Melia Lebreros. Los siguientes encuentros serán el 25 de mayo y 15 de junio en Madrid y 8 de junio en Barcelona.

"Ante la demanda de los servicios de asesoramiento personal por parte de nuestro equipo de profesionales a los inversores chinos que están interesados en invertir en franquicias españolas vimos que era necesario crear estos encuentros entre las franquicias españolas y los inversores y emprendedores chinos. Por supuesto, siempre acompañando cada encuentro con nuestro servicio de intérpretes y traductores", señala Gema Olavarrieta, directora de la consultora especializada en la comunidad china, F&B Consulting.

Se trata de un proyecto que nace con un precedente de éxito, el pasado 3 de abril realizaron ya un encuentro en Madrid para franquicias españolas con inversores chinos en Madrid que contó con la asistencia de más de 100 personas; el objetivo de los que se realizarán en las próximas semanas sigue la misma premisa, esto es, "conectar a inversores chinos residentes en España con franquicias españolas".

"El punto fuerte de los encuentros es que los inversores chinos residentes en España puedan conocer varias opciones de negocio en un mismo día y además traducido a su idioma, que es como les gusta hacer los negocios", explica Olavarrieta.

Como novedad, F&B Consulting ha creado el único portal de franquicias y negocios traducido al mandarín dirigido a la comunidad china residente en España, esto es 'franchisesandbusiness.com'.

"El potencial de los ciudadanos chinos en España es enorme para nuestras cadenas, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. La comunidad china residente en nuestro país se informa de las noticias en medios chinos y utiliza redes sociales distintas a las que usamos en España. Por ello vimos que las franquicias en España necesitaban un portal de franquicias traducido al mandarín y dentro de un medio de comunicación chino. Nuestra principal ventaja es que estamos asociados al Grupo Eulam, grupo de comunicación chino líder en España. Esto nos permite que nuestro portal esté integrado en los contenidos de eulam.com y publicitado en todos los medios 'on line' y 'off line' que Eulam cuenta en España", finaliza Olavarrieta.

F&BConsulting destaca que, aunque no descartan ningún sector de actividad, los sectores más atractivos para los inversores chinos residentes en España son alimentación, hostelería restauración, apuestas deportivas, estética, agencias de viaje, gimnasios, clínicas dentales, entre otros.