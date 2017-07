La FEHM dice que no se están valorando las consecuencias de la "liberación total" del alquiler vacacional

Etiquetas

Los hoteleros insisten en su propuesta de que los plurifamiliares no se puedan incorporar la sistema turístico

La gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito, ha afirmado este lunes que el Govern quiere proceder a la "liberación total y absoluta" de las viviendas turísticas vacacionales en Baleares "sin tener en cuenta las consecuencias" que esta medida que puede generar, a nivel de problemas de acceso a la vivienda especialmente para los jóvenes y colectivos más vulnerables y de conflictividad social.

Con todo, de Benito ha recalcado la postura en contra de la FEHM a la propuesta de regulación del alquiler turístico por parte del Ejecutivo balear y ha insistido en su propuesta de que los plurifamiliares no se puedan incorporar al sistema turístico.

En rueda de prensa, la gerente de la FEHM se ha referido al proyecto de Ley que regulará el alquiler vacacional en las Islas, cuya aprobación está prevista inicialmente para el próximo 18 de julio, aunque de momento, según ha precisado de Benito, "no está en el orden del día" del Pleno del Parlament.

Con todo, la representantes de los hoteleros de Mallorca ha censurado que la futura normativa "prima el interés particular" y contribuye a la "especulación inmobiliaria, porque fomenta al adquisición de viviendas con esta finalidad", lo cual está generando problemas de acceso a la vivienda en las Islas, ha recalcado.

Asimismo, ha criticado que el proyecto de ley de regulación del alquiler vacacional otorga "poco protagonismo al uso residencial", cuando, en su opinión, debería ser el uso "predominante", ha defendido.

En esta línea, ha defendido que la futura ley "establezca un plazo mínimo de las estancias en viviendas" y ha apuntado que también debe establecer cánones de "calidad" en las viviendas turísticas, incluidos los ratios de 60 metros por plaza, tal y como se hace con los establecimientos hoteleros.

Por último, ha censurado que las viviendas vacacionales "tengan menos exigencias que la oferta reglada", algo que no debería ocurrir debido a que, tal y como ha insistido, "se tiene que primar la oferta reglada frente a la oferta no reglada" y tampoco ha considerado adecuado que la consulta a la administración en temas ambientales no sea obligatoria.

DOS AÑOS DE GOVERN

La gerente de la FEHM ha realizado una valoración de los dos años de gobierno autonómico en el que "se mantiene la falta de rigor y la improvisación", ha afirmado .

Según ha señalado, "se ve una economía muy politizada, con un interés partidista muy alto y manifiesto" cuando, en su opinión, la economía tiene que ser "objetiva". "Estamos ante un gobierno de fobias, mandos y amiguismo que mete mucha opacidad al sistema", ha criticado.