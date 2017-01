FITUR. ILUNION HOTELS RECIBE EL PREMIO DE LA ÉTICA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO EN FITUR

Etiquetas

El Comité Mundial de Ética del Turismo ha concedido el Premio de la Ética de la Organización Mundial del Turismo en Fitur a ILUNION Hotels por su trabajo en el área de turismo accesible para todos, por su compromiso para romper las barreras sociales y por hacer más inclusiva la industria del alojamiento.Según informó hoy la cadena hotelera en una nota de prensa, ha recibido el premio en una gala celebrada en el marco de la Feria Internacional del Turismo.Para la OMT, "las políticas pioneras de ILUNION Hotels y su admirable compromiso en el área de la accesibilidad universal se plasman en su modelo de negocio, y no solo tienen en cuenta a los clientes con discapacidad u otras necesidades de acceso, sino también a sus empleados y proveedores". Asimismo, considera que es un "ejemplo de responsabilidad social corporativa innovador y digno de ser emulado", indica la nota. El encargado de recoger el galardón fue el director general de la cadena, José Ángel Preciados. Durante su intervención, afirmó que con este premio la OMT hace ”visible una compañía hotelera que tiene como objetivo fundamental hacer un mundo mejor, más justo, más solidario y más generoso”. El Premio de la Ética de la OMT, que este año estrena su primera edición, quiere “reconocer el compromiso y trabajo de las empresas y asociaciones turísticas para promover y aplicar los principios recogidos en el Código Ético Mundial para el Turismo”.OTROS RECONOCIMIENTOSPreciados también ha recibido en Fitur el Premio Excelencias, otorgado por el Grupo Excelencias, que reconoce a la cadena hotelera por “crear una estrategia diferente en el sector turístico”. Asimismo, ILUNION Málaga, uno de los últimos establecimientos incorporados a la cadena del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, recibió el Reconocimiento Honorífico Re Think al mejor “proyecto en sostenibilidad y rehabilitación hotelera en España ejecutado”, informa la cadena hotelera.