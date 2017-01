FITUR. LLEGA A FITUR LA ‘RUTA INCLUSIVA RENACIMIENTO DEL SUR’

Etiquetas

- Se trata de una guía impulsada por la Universidad y la Diputación de Jaén, en colaboración con Fundación ONCE. La trigésimo séptima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema hasta el domingo, acogió este viernes la presentación de la ‘Ruta Inclusiva Renacimiento del Sur. Jaén, Úbeda y Baeza’, impulsada por la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén en colaboración con Fundación ONCE.La presentación en Fitur de la guía contó con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, quienes quisieron poner de manifiesto el apoyo de estas instituciones a la mejora de la accesibilidad.El documento presentado es de una guía turística sobre tres itinerarios relacionados con un personaje representativo de cada una de las ciudades. Así, en Jaén. el protagonista será el arquitecto Andrés de Vandelvira; en Úbeda, Francisco de los Cobos, secretario de los reyes Carlos I y Felipe II, y en Baeza, el poeta Antonio Machado. El objetivo de la guía es dotar a los visitantes de información real del entorno, de los edificios monumentales y de los servicios turísticos de cara a planificar su visita.Redactado en parte en lectura fácil, el texto se completa con fichas descriptivas de cada uno de los recursos turísticos, aportando información detallada en materia de accesibilidad. Como elemento novedoso y diferenciador, la guía incorpora un Tour Virtual 360º que ofrecerá la información de aquello a lo que no se puede acceder.