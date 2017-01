FITUR. MELIÁ ABRIRÁ 23 HOTELES EN 2017 POR TODO EL MUNDO

Etiquetas

- Inaugurará en 2019 su primer hotel en Holanda. El vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, presentó este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la estrategia de expansión de la compañía para el año 2017, donde anunció que el grupo tiene previsto abrir al menos 23 hoteles nuevos en ciudades de todo el mundo. Escarrer señaló en su intervención en Fitur que abrirán en Europa cinco hoteles “para reforzar su presencia en las principales ciudades y destinos urbanos con hoteles orientados al ‘bleisure’ (negocio y ocio)".Así, abrirán el Innside Hamburgo Hogerdamm (Alemania), el Meliá Palma Bay (Mallorca, España), el ME Sitges (Barcelona, España), el TRYP Santa Ponça (Mallorca, España) y el TRYP Caparica (Portugal).En la zona de Latinoamérica y Caribe, la compañía abrirá seis nuevos establecimientos apostando por el segmento ‘resorts’ en el Caribe latino y anglosajón, que “se verá reflejado especialmente en México, mientras que focalizaremos aperturas en ciudades ‘bleisure’ (ideales para combinar la experiencia de negocios con el ocio y el turismo) de Brasil y otros países”. De esta manera, en 2017 abrirán el Gran Meliá Nacional Río de Janeiro (Brasil), el Paradisus Los Cabos, en México; el Meliá Cartagena de Indias (Colombia), el ME Caracas (Venezuela), el Meliá Costa Hollywood (EEUU) y el Innside Bogotá (Colombia).Además, en la región de Medio Oriente, Escarrer indicó que Meliá “se está posicionando en el segmento ‘bleisure’, con sus marcas Meliá Hotels, Innside by Meliá, y de lujo, con Gran Meliá y ME by Meliá”.En esta zona, abrirán en 2017 tres hoteles: el Innside Doha, (Qatar), el Gran Meliá Huravee (Maldivas) y el ME Dubai (Emiratos Árabes).Por su parte, en África “el Grupo apuesta por destinos líderes y seguros en el segmento vacacional, como el norte de Marruecos, Cabo Verde y Tanzania”. En 2017 se abrirán el Meliá Serengeti Lodge (Tanzania), el Meliá Saidia Garden All Inclusive (Marruecos) y el Meliá Saidia Beach All Inclusive Golf Resort (Marruecos).Respecto a la zona de Asia Pacífico, la compañía abrirá también seis hoteles “con la consolidación de marcas como Gran Meliá, Meliá o Sol Hotels como prioridades”. Así se abrirán este año el Meliá Shanghai Hongqiao (China), el Meliá Pekanbaru (Indonesia), el Innside Yogyakarta (Indonesia), el Innside Zhengzhou (China), el Sol House Bali Legian (Indonesia) y el Meliá Bandung (Indonesia).Escarrer aprovechó esta cita anual del sector turístico internacional para anunciar la firma de dos nuevos establecimientos de su marca Innside by Meliá, que abrirán sus puertas en 2019 en dos importantes ciudades europeas, el Innside Paris-Charles de Gaulle, ubicado en la Terminal 3 del aeropuerto parisino.Por su parte, Innside Amsterdam, será el primer hotel del Grupo en Holanda y estará ubicado en el mayor distrito financiero del país.