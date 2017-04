ARAGÓN. LA ONCE Y SU FUNDACIÓN CELEBRAN UNA JORNADA PARA FOMENTAR EL TURISMO ACCESIBLE

Etiquetas

La ONCE celebra este jueves en Zaragoza la jornada ‘Turismo para todas las personas’, con el objetivo de fomentar las actividades turísticas accesibles, donde se han reunido alrededor de 100 participantes, entre los que se encontraban alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, técnicos del Gobierno de Aragón, técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y expertos en turismo, entre otros profesionales.La jornada fue inaugurada en el Hotel Ilunion Romareda por el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero; el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández; el consejero de Vertebración Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés; el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; el director de la Escuela Universitaria de Turismo, Nicolás Guillén, y el director del Hotel Ilunion Romareda, José Antonio Palau.Entre las primeras actividades que se realizaron destacan unas experiencias a ciegas para las autoridades, consistentes en desplazamiento por espacios comunes del hotel provistos de un antifaz, conocimiento de la realidad de una habitación accesible y desayuno a ciegas.La jornada contará con varias mesas redondas acerca de publicaciones, normas técnicas y metodologías de evaluación de la accesibilidad relacionada con el turismo, sobre ‘Buenas prácticas en turismo para todas las personas’, ‘Accesibilidad al Patrimonio Cultural y Natural de Aragón’, ‘La docencia en materia de accesibilidad en la Universidad de Zaragoza’ y ‘Autonomía y viajes para personas con discapacidad visual’.La jornada será clausurada por Ignacio Escanero, Jesús Hernández, Nicolás Guillén y José Antonio Palau, junto con la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, María Luisa Romero.