FUNDACIÓN ONCE LLEVA A FITUR EL DISEÑO PARA TODOS Y LA ACCESIBILIDAD

- La feria acogerá la presentación del 'Hotel del futuro'. La trigésimo séptima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Ifema (Madrid) del 18 al 22 de enero, ofrecerá una relevancia especial al papel que juega la accesibilidad y el diseño para todos en el turismo. Para ello, contará con la aportación de Fundación ONCE que se hará presente en la feria a través de diversos proyectos y con la participación de sus directivos.Una de las iniciativas presentes en Fitur será el diseño del ‘Hotel del futuro’ de FiturtechY, un proyecto en el que Fundación ONCE ha participado junto con el Instituto Tecnológico Hotelero y entidades como Emotion Experience, Bassols, Broomx, Chapp Solutions, Cosentino, Domestico Shop, Fibratel, Gennion Technologies, HP, Inserta Group, Pikolin y Roca. Esta instalación acoge las principales innovaciones tecnológicas del mercado en equipamiento hotelero. Aquellos visitantes que deseen recorrer el ‘Hotel del Futuro’ encontrarán espacios y hardware colaborativos en salas de reuniones, tecnología beacons para experiencia del cliente, espacios inmersivos a 4D, realidad virtual, ambientaciones aromáticas y tecnología LED dinámica, además de ser un proyecto completamente accesible. Otra apuesta por la accesibilidad será la presentación de la ‘Ruta Inclusiva Renacimiento del Sur. Jaén, Úbeda y Baeza’, impulsada junto a la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén. Se trata de una guía turística sobre tres itinerarios relacionados con un personaje representativo de cada una de las ciudades. El objetivo es dotar a los visitantes de información real del entorno, de los edificios monumentales y de los servicios turísticos de cara a planificar su visita. La guía, redactada en parte en lectura fácil, se completa con fichas descriptivas de cada uno de los recursos turísticos, aportando información detallada en materia de accesibilidad. Como elemento novedoso y diferenciador, la guía incorpora un Tour Virtual 360º que ofrecerá la información de aquello a lo que no se puede acceder. La presentación de la guía tendrá lugar el viernes 20 de enero, a las 10.30 horas, en el stand de la Junta de Andalucía (pabellón 5). También está prevista la asistencia de representantes de Fundación ONCE a la feria para participar en algunos de los talleres y seminarios que aborden el reto de la accesibilidad. Así, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, acudirá a la presentación de la Guía de Escapadas Urbanas Accesibles en ciudades españolas, organizada por Predif. Tendrá lugar el jueves 19 de enero, a las 11.00 horas, en el stand de Castilla y León (Pabellón 7, Stand 7B04 y 7B02. Entrada puerta norte).Por su parte, Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, ofrecerá una ponencia sobre ‘El nuevo perfil de los viajeros con discapacidad y el acceso a la naturaleza’. Será el viernes 20 de enero, a las 13.15, en el Centro de Convenciones Norte (Sala N115. 1ª Planta. Entrada Norte). Fitur 2017 también ofrecerá a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder a 'stands' accesibles, como el de la Junta de Andalucía, que ha contado para ello con el asesoramiento de la ONCE en Andalucía.