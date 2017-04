La Feria de Abril contará con dos nuevas casetas públicas, una con una oferta especial para turistas

Etiquetas

Espadas asume "en primera persona" el reto de sacar una oferta de casetas ante el listado de espera "eterno" para el año que viene

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que entre las casetas que este año han quedado libres, por diversos motivos, dos de ellas se convertirán en públicas, destinando una de ellas especialmente a dar cobertura a los visitantes y turistas que acuden al real para "romper con el mito de que la feria es cerrada".

Espadas ha realizado este anuncio en el Real Alcázar, acompañado por los concejales de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y de Turismo, Antonio Muñoz, así como una amplia representación del mundo empresarial de la ciudad ligado al sector turístico.

En este marco, el primer edil ha subrayado que en esta feria que estrena formato, de sábado a sábado, se espera un arranque "muy potente", teniendo en cuenta que el 1 de mayo es festivo nacional y que se extiende al 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Espadas considera que ese impacto del primer fin de semana dará "argumentos suficientes" para considera que el cambio de días ha sido una decisión acertada y ha destacado las novedades de esta feria, entra las que ha desgranado el uso de las tres casetas que han quedado libres.

Así, para mejorar la oferta de cara al turismo y promover la apertura de la casetas, el Ayuntamiento va a poner en marcha una experiencia piloto que supone que la que fuera la caseta de Abengoa --calle Pascual Márquez, 225--, que no ha renovado y que cuenta con tres módulos, se convertirá en pública, de entrada libre, pero con una especial orientación a los visitantes. Allí, además de un cajero, habrá personal del Consorcio de Turismo que ofrecerá ayuda e información en inglés, francés y alemán; tres espectáculos musicales diarios e, incluso, se permitirán las reservas para almuerzos y cenas teniendo en cuenta los horarios especiales de los turistas.

"No es un tipo de gueto para turistas, sino que queremos que exista mezcolanza con los sevillanos", recalca Muñoz, que indica que los hoteles repartirán hasta 30.000 invitaciones entre sus clientes. Los turistas podrán tener como referencia esa caseta, centrada en la promoción de la ciudad y que será gestionada como la de los distritos, con el ganador de un concurso público que abonará un canon al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también convertirá en caseta de entrada pública la de La Esmeralda, retirada su titularidad tras acumular diversos expedientes por incumplimientos, entre ellos por cobrar entrada. Este espacio de tres módulos será convertido en una nueva caseta de distrito, teniendo en cuenta que actualmente compartían caseta Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro-Amate, que ahora tendrán cada uno recintos diferenciados.

Por otro lado, ha quedado libre otra caseta que se destinará a la persona que en 2013 accedió a una que había sido retirada a un particular por no pagar en plazo. Sin embargo, ese particular recurrió a los juzgados y este año se hace firme la sentencia que dice que habría que devolverle el espacio, por lo que éste recupera su caseta y el que la ha ocupado desde 2013 pasará a otra que ha quedado libre este año.

MEDIDAS ANTE UNA OFERTA DE CASETAS "INSUFICIENTE"

Espadas reconoce que "siempre es insuficiente" la oferta de casetas libres existentes ante la "lista eterna de gente esperando", pero entiende que la decisión tomada "desde lo público" por el equipo de gobierno responde "al interés general", destacando que esto supone empleo para muchas familias y pidiendo comprensión para los integrantes de la lista de espera. Siendo consciente de esa necesidad de casetas, espera que el próximo año se tengan "mejores noticias para las personas de ese listado de casetas y en eso se trabaja".

"Hemos trabajado para ver cómo podemos dar algún bocadito para tener una oferta de casetas este mandato. Espero que sea la noticia del año que viene porque no es un asunto que está en un cajón abandonado. Lo he asumido en primera persona tras años sin cambios al respecto", subraya.

APOYO PLENO DEL EMPRESARIADO

Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por el empresariado del sector sevillano, como ha destacado el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, quien espera que el turistas pueda sentirse "como en casa" visitando la Feria de Abril y ha ofrecido todo el apoyo "que haga falta para que la experiencia sea todo un éxito", mientras que desde la asociación andaluza, Manuel Otero, ha hecho extensible la invitación a los turistas a esta caseta a los trabajadores de Abengoa.

En la misma línea, el responsable de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra, ve muy "positivo" que se haya abordado esa "necesidad" existente en la Feria, ya que los turistas "no podían aprovechar esta fiesta de trascendencia internacional", aunque ha incidido en que, teniendo en cuenta que "se ha ido tarde", esta nueva caseta no será algo que dé tiempo a "paquetizar" para este año, aunque espera que continúe en próximas ediciones.

De su lado, el vicepresidente de los hosteleros, Javier Merino, considera que la iniciativa ha sido "acertada", ante la importancia del turismo para la ciudad, y apuesta por seguir trabajando en todo lo que suponga colaborar y avanzar en esta línea.

Desde la Asociación Sevillana de Empresarios Turísticos (ASET), Rafael Domínguez, señala que se cumple una "reivindicación histórica" y se muestra "muy ilusionado" con los cambios planteados, incluyendo el cambio de fecha, abogando por que Sevilla "no sea una ciudad de paso y se fidelice al turista". Del igual modo, Francisco Herrero, en representación de los empresarios, aboga por hacer "de la debilidad una oportunidad", mientras que desde la Sevilla Congress and Convention Bureau se señala que esto puede facilitar la confirmación de nuevos eventos.