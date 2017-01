El restaurante Five Guys de Madrid supera en ventas al de Nueva York

Etiquetas

La cadena norteamericana de hamburgueserías Five Guys ha llegado a España "pisando fuerte" y cuando se cumplen dos meses desde su apertura, el pasado 31 de octubre, ya son decenas de miles los clientes que se han pasado por sus instalaciones lo que ha permitido al establecimiento superar en ventas al situado en Times Square (Nueva York).

El responsable del restaurante situado en Gran Vía 44 que presume de tener "las hamburguesas más frescas de Madrid", Daniel Agromayor, aseguró que el recibimiento ha sido "extraordinario" y ha mostrado su gran satisfacción por la acogida que están teniendo en su primer local.

"Han sido los fanáticos de Five Guys los que han hecho que desbordemos todas nuestras expectativas, llegando a superar en ventas al restaurante Five Guys de Times Square (New York). Una auténtica locura de la que estamos muy agradecidos a todos los que nos han visitado", aseguró el responsable de la marca en España en declaraciones a Europa Press.

Respecto al tipo de cliente recibido este ha sido en su mayoría gente joven "fanática de la marca que estaba deseando que llegáramos a España para poder disfrutar de una hamburguesa de calidad elaborada con ingredientes frescos", así como turistas que conocen a la marca de otros países como Estados Unidos o Reino Unido.

Según la compañía, los clientes han sido los que han generado el marketing más valioso "el boca-boca sobre nuestra calidad, sabor y buen ambiente" y eso ha provocado colas en las horas punta gracias a la gran aceptación del negocio en la capital.

"La buena aceptación que estamos teniendo por parte de los clientes es lo que nos ha ayudado a superar los récords de venta relativos a los 90 asientos que disponemos en este momento", explicó Agromayor.

FUTURA AMPLIACIÓN DEL LOCAL.

El local en el que se sitúa la hamburguesería en Madrid cuenta con 735 metros cuadrados, repartidos en tres plantas en el corazón comercial y turístico de Madrid.

En estos momentos se están completando las distintas fases administrativas que permitirán contar con las pertinentes licencias para poder ampliar el establecimiento y abrir la planta superior sobre la madrileña plaza de Callao. Respecto a la posibilidad de nuevas aperturas en España, asegura que irán "paso a paso".

"Pero a la vista del éxito de nuestro primer restaurante en la Gran Vía, tenemos grandes esperanzas sobre nuestra presencia en España. Primero hemos querido abrir Gran Vía y ver cómo nos recibe la gente para pensar posteriormente en planes de expansión", concluyó el máximo responsable de la hamburguesería en España.