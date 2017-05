La capital acude en Fráncfort a la feria IMEX dedicada al turismo de congresos y reuniones

Etiquetas

Antes, la ciudad participará en el encuentro del segmento asociativo que organiza la International Congress and Conventions Association

Málaga Convention Bureau, el organismo del Área de Turismo para el fomento y la promoción del segmento de congresos, incentivos y reuniones de la capital malagueña, estará presente la próxima semana, entre los días 16 y 18 de mayo, en IMEX 2017, la feria "más importante del turismo de negocios", que se celebrará en el recinto ferial de Messe, en Fráncfort (Alemania).

Así lo han asegurado desde el Ayuntamiento, precisando que los técnicos de promoción del Área de Turismo acuden a esta importante feria con una apretada agenda de contactos profesionales, fundamentalmente empresarios y organizadores profesionales de congresos, a los que se le presentará la oferta turística de Málaga ciudad y las instalaciones del destino para la celebración de encuentros y jornadas profesionales.

De hecho, entre las citas ya confirmadas, destacan las que se mantendrán con los directivos de One Relation Events and Meetings, Serratours, DS Event Lobby, FLF Meetings, Hermes Group, New Standard of Business Travel, Simmetria Srl, Fox Travel, Serviceplan o Viva Espirit.

Como es habitual en esta importante cita, Málaga Convention Bureau contará con un mostrador propio en el expositor de Turespaña, en el espacio de trabajo de Andalucía. Además de en la feria, la ciudad también estará presente en la Noche de España, a la que acudirán profesionales del segmento de congresos en todo el mundo. Este evento tendrá lugar en el Instituto Cervantes, organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) en Fráncfort.

El plan estratégico de Málaga Convention Bureau pone el foco en la búsqueda de congresos internacionales, por lo que las empresas y organizaciones con las que durante estos días se mantendrán citas profesionales proceden de países de todo el mundo. Entre otros, China, Brasil, Francia, Arzebaiyán, Rusia, Alemania, Suecia o Ucrania.

Previamente, entre los días 13 y 15 de mayo, Málaga Convention Bureau participará también en el encuentro del segmento asociativo que organiza la International Congress and Conventions Association (ICCA). En este evento está previsto que participen más de 250 asociaciones de todo el mundo, encargadas de la toma de decisiones para la celebración de congresos y reuniones.

Según los datos aportados por la organización de IMEX 2017, la feria está especialmente destinada a los profesionales de congresos, incentivos y reuniones, así como a empresas de ocio, líneas aéreas, agentes de viajes, operadores turísticos, asociaciones e instituciones.

El año pasado participaron más de 3.500 expositores de 157 países de todo el mundo, entre los que se encontraban oficinas de turismo, conventions bureaux, hoteles, agentes de viajes y periodistas especializados en este segmento.

El segmento de congresos, convenciones e incentivos no ha parado de crecer en Málaga, han informado. El pasado año se celebraron en la ciudad un total de 165 congresos, lo que supone un incremento del cinco por ciento con respecto a 2015. En estas reuniones participaron un total de 72.515 personas, un 14 por ciento más.

Los organizadores profesionales de congresos mantienen también "muy buenas" previsiones para el resto del año. De hecho, se calcula que a finales de 2017 el número de participantes en los congresos celebrados en la ciudad podría crecer en torno al 15 por ciento.