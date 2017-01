Gamarra destaca en Fitur la apuesta por el turismo accesible de Logroño

Etiquetas

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, se ha reunido esta mañana con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, y analizado posibles líneas de acción con el Gobierno de la Nación para seguir desarrollando las líneas estratégicas municipales en materia de turismo accesible porque "Logroño es una ciudad que queremos compartir con todos, que nos visiten y nos conozcan todas las personas, sean cuales sean sus capacidades. Logroño es una ciudad abierta, preparada para ser compartida con todos".

Estas líneas de acción municipal vienen reflejadas en el documento 'Logroño te espera. Viajar sin fronteras sin barreras', que ha sido entregado al secretario de Estado con el fin de estrechar aún más la colaboración entre ambas instituciones.

Gamarra ha mantenido hoy una intensa jornada de trabajo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2017), que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero. La ciudad de Logroño ha mostrado su oferta turística en un espacio propio dentro del pabellón de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Tras la reunión con Garcés y la proyección del nuevo vídeo promocional 'Logroño para todos. Turismo para todos', la alcaldesa ha destacado la apuesta de Logroño por impulsar el turismo accesible como modo de hacer factible "el derecho de todas las personas, con distintas capacidades, a viajar, a visitar otras ciudades y países y a disfrutar del ocio y el tiempo libre".

En el caso de Logroño, según ha recordado, este objetivo se plasma textualmente en el IV Plan Municipal de Integración de Personas con Discapacidad (2015-2018), un documento elaborado en colaboración con toda la sociedad y con especial protagonismo de las personas con discapacidades representadas en la entidades del Tercer Sector.

Gamarra ha reafirmado "nuestro compromiso de garantizar y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a actividades recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre". Esta apuesta por el turismo sostenible "forma parte de nuestro trabajo habitual en todas las áreas de Gobierno por consolidar, cada día, la imagen de Logroño como ciudad inclusiva, de todos y para todos".

Entre los numerosos encuentros que ha mantenido, Gamarra ha estado con representantes del ámbito de la discapacidad de Logroño y con Luis Cayo, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

OTRAS ACTIVIDADES

Por otra parte, entre otras actividades, la alcaldesa de Logroño ha visitado a los representantes de dos de la bodegas logroñesas, Marqués de Murrieta y Bodegas Campo Viejo, que se encuentran en FITUR junto a otras bodegas riojanas para mostrar y difundir su oferta enoturística, uno de los principales atractivos turísticos de Logroño y de La Rioja.

En la línea del turismo accesible, Cuca Gamarra se ha referido a las principales novedades de la oferta turística de Logroño en FITUR: un vídeo promocional sobre los recursos accesibles de la ciudad y el nuevo plano turístico.

En el vídeo promocional 'Logroño para todos. Turismo para todos', se presenta una ciudad inclusiva, adaptada a personas con distintas capacidades, y se muestran los distintos recursos municipales que se han ido implantando en los últimos años.

El vídeo comienza con la llegada a la estación de tren de Logroño de una persona invidente con su perro guía. Sigue mostrando una rampa para acceder a un autobús urbano, imágenes del centro de la ciudad con una persona con problemas de audición, posibilidades de acceso al Teatro Bretón y al auditorio municipal con silla de ruedas, máquinas deportivas adaptadas en los centros municipales, recursos para personas con distintas capacidades en la biblioteca municipal y mensajes en lengua de signos.

En cuanto al nuevo plano de la ciudad, "se trataba de hacerlo más comprensible e inteligible, no sólo a personas con algún tipo de discapacidad, sino también a personas de otros países que no conocen bien nuestro idioma, peregrinos, turistas o personas mayores". Según ha explicado, "no es un plano para determinados colectivos, sino un único plano más accesible para todas las personas, sean cuales sean sus capacidades".

El nuevo Mapa de Logroño está estructurado en el plano general y uno más concreto del Casco Antiguo, recomendaciones de lugares a visitar, un apartado de recursos culturales y otro apartado de alojamientos, así como datos y teléfonos de interés.

En este momento, ha subrayado el excelente trabajo realizado por la entidad Plena Inclusión, que ha elaborado el nuevo mapa turístico de Logroño con el trabajo activo de personas con discapacidad. La adaptación ha consistido en una serie de medidas como ampliar el tamaño del propio plano, la reorganización de elementos y la distribución de la información, variaciones de las tipografías y los textos, con destacados, empleando fotografías y pictogramas y con la utilización de asociaciones cromáticas para hacerlo más comprensible a toda la población.

INICIATIVAS TURISMO ACCESIBLE

Desde hace años, el Ayuntamiento de Logroño trabaja en promover iniciativas que contribuyen a hacer más accesible la ciudad a nuestros visitantes, como una guía interactiva de accesibilidad de la ciudad que está disponible a través la página web municipal logroño.es (certificado de accesibilidad Doble AA), que muestra lugares de interés, callejero, rutas accesibles y noticias relacionadas.

En la biblioteca municipal Rafael Azcona se ofrece cuentacuentos con intérprete en lengua de signos, así como talleres de lectura fácil. Del mismo modo, los usuarios disponen de equipos informáticos adaptados, rampas de acceso en el salón de actos y espacios reservados para sillas de ruedas.

En las visitas turísticas por la ciudad (guiadas, narradas o temáticas) se ofrece la posibilidad de que intervenga una intérprete en lengua de signos y se ofrecen visitas adaptadas a otras discapacidades si las características físicas del entorno lo permiten. La intérprete de signos también puede acompañar en exposiciones, charlas y otras actividades culturales.

En el teatro Bretón se inicia este año un programa de teatro accesible que permitirá ofrecer en varios espectáculos servicios de accesibilidad. En colaboración con el CERMI se ha elaborado la guía 'Accesibilidad en la organización de eventos', dirigida a otras instituciones, asociaciones y empresas que organizan actividades y eventos en la ciudad. Se trata de un conjunto de recomendaciones para que los organizadores planifiquen los actos de modo que tengan en cuenta el acceso de las personas con discapacidad en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

En materia deportiva, en los centros municipales se han ampliado los apoyos técnicos y materiales para el desarrollo de actividades deportivas de personas con distintas capacidades, incorporación de estas personas en las actividades del programa deportivo municipal, personas de apoyo o el fomento de la participación en competiciones de equipos y deportistas que presentan alguna discapacidad.

Entre algunos proyectos de futuro, destaca la mejora de la señalética de los espacios municipales de la Casa Consistorial; o la habilitación de espacios para sillas de ruedas en el Auditorio municipal.

FOLLETOS Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

Desde el expositor del Ayuntamiento de Logroño en FITUR se mantiene la difusión habitual de la ciudad, con la distribución de folletos con la oferta turística de la ciudad y el calendario anual de actividades que muestra algunos de los hitos más atractivos para los visitantes en cada mes.

Durante la feria se han organizado sesiones concretas con catas de bodegas de Logroño, la presentación de las actividades promovidas por Logroño Deporte; la difusión del programa CarArtesano, que marida vino, gastronomía y arte, o la degustación de pinchos de la calle Laurel o la Semana Gastronómica de las peñas en San Mateo.