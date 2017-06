LOS HOTELEROS MADRILEÑOS REGISTRAN CASI UN 75% DE RESERVAS A POCOS DÍAS DEL WORLDPRIDE 2017

Etiquetas

Los hoteles de Madrid registran un 75% de reservas a escasos días del WorldPride 2017, un porcentaje por debajo de los esperado teniendo en cuenta que la capital será la sede del evento mundial más importante de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (lgtb).Según indicó la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, el porcentaje de ocupación a día de hoy es inferior al registrado el pasado año en estas mismas fechas con motivo del encuentro nacional del Orgullo Gay en la capital, una cita que llegó a impulsar el nivel de las reservas hasta el 95%. Para potenciar la llegada de turistas al WorldPride 2017 desde la AEHM pusieron en marcha distintas acciones de promoción, poniendo a disposición de los clientes servicios adicionales u otro tipo de ofertas en el caso de prolongar su estancia más allá del 2 de julio, fecha en la que se clausurará oficialmente el WorldPride. Además de lo anterior, muchos de los turistas que se alojen en los hoteles de Madrid encontrarán a su llegada detalles de bienvenida para agradecer la confianza depositada en la calidad y en los servicios exclusivos que ofrecen los hoteles de la región.“El sector hotelero está volcado al completo con el WorldPride. Hemos querido colaborar en este macroencuentro porque consideramos que es fundamental apoyar todas aquellas iniciativas que promocionen nuestro destino y que pongan de manifiesto la competitividad de nuestra ciudad”, señaló la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.No obstante, y a pesar de estas acciones, los hoteles de la capital están lejos aún de alcanzar el 90% de ocupación, sobre todo si se encuentran fuera del eje donde se celebrarán la mayor parte de los actos que forman parte de la agenda del WorldPride. “Esto es síntoma de que algo está pasando. Cada vez somos más conscientes de que una parte importante de los visitantes están optando por otras fórmulas de alojamiento no regladas”, añadió.La ausencia de una normativa adecuada que regule el crecimiento de estas fórmulas de alojamiento al margen de la legalidad no sólo está perjudicando al sector hotelero, sino que también está expulsando a los vecinos de los barrios con mayor concentración de viviendas de alquiler de uso turístico hacia otras zonas de la ciudad.“A la gentrificación hay que sumarle la inseguridad que se produce en aquellas zonas donde hay una mayor concentración de viviendas de alquiler de uso turístico, así como el efecto que ha tenido sobre el precio del suelo, que ha llegado a incrementarse entre un 15% y un 20%”, puntualizó Mar de Miguel.En este sentido, la secretaria general de la AEHM aclaró que, de media, las tarifas hoteleras han aumentado entre un 10% y un 30%; una cifra muy alejada de la publicada por varios medios de comunicación que indican que los precios se han llegado hasta a quintuplicar.“Desde la Asociación desmentimos que esto sea cierto. No podemos negar que se hayan aumentado levemente los precios de las habitaciones, pero no sólo porque Madrid sea la sede del WorldPride 2017, sino porque también acoge tres congresos durante el mes de junio y todo esto suma”, indicó, para dejar claro que el sector hotelero “no está haciendo el agosto con este encuentro internacional”.En relación a la ocupación real para el fin de semana del 30 de junio, la AEHM tiene esperanza de alcanzar el 90% de reservas, aunque a día de hoy se están registrando cancelaciones de última hora, algo que realmente alarma al sector. “Esto es algo inusual. Pocas veces nos hemos encontrado ante un escenario como este. Nosotros sólo pedimos competir en igualdad de condiciones. No estamos en contra de otras modalidades de alojamiento, pero sí nos oponemos totalmente a las fórmulas ilegales, ya que no cumplen con las normas del mercado ni ofrecen ningún tipo de garantías a los turistas”, destacó.En este sentido, la secretaria general de la AEHM puso en valor el papel que juega la asociación en el escenario actual, ya que a día de hoy es una de las pocas fuentes a las que se puede recurrir en búsqueda de datos oficiales gracias su transparencia. “La asociación es capaz de hacer previsiones de ocupación y conocer al detalle el número de personas que pasan por nuestros alojamientos a diario, algo que no sucede en otras modalidades de alojamiento”, recalcó.La AEHM ha mantenido reuniones de máximo nivel con los responsables del Área de Seguridad, Emergencia y Movilidad del Ayuntamiento, así como con los coordinadores del WorldPride para informar a los hoteles asociados de todas las medidas que se pondrán en marcha durante estos días (cortes de tráfico, desviaciones de calles, etc.) de cara a resolver las dudas que pudieran surgir entre sus clientes.