Jóvenes europeos analizan la cultura mediterránea como base para un estilo de vida saludable

Etiquetas

Un total de 40 jóvenes europeos analizan en Córdoba la cultura mediterránea como base para un estilo de visa saludable y deportiva desde el pasado día 8 de enero, cuando arrancó el Intercambio Juvenil 'Follow the crops for your health', que congrega a jóvenes de toda Europa: Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, Rumanía, Italia, Georgia, Reino Unido, a los que se han sumado jóvenes lucentinos.