La Junta no implantará ninguna tasa turística, pero respeta la "autonomía política y fiscal" del Ayuntamiento

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha indicado que la Junta de Andalucía no implantará ninguna tasa turística si bien ha indicado que si el Ayuntamiento de Granada, "dentro de su autonomía política y fiscal, puede establecer una tasa, nosotros no nos vamos a meter".

Así se ha expresado Francisco Javier Fernández, en declaraciones a los periodistas, a raíz del debate de una moción que lleva este viernes al pleno municipal de la ciudad de la Alhambra el grupo Vamos Granada, planteando la negociación con la Junta de Andalucía de una tasa turística que considere el impacto ambiental de las visitas.

"No va a haber una tasa turística por parte de la Junta de Andalucía" pues "creemos que no es el momento" pues es necesario "trabajar todos para que cada vez haya más turistas", se queden más y "gasten más", ha explicado Fernández, quien ha subrayado que "la tasa turística en ese sentido no es un instrumento válido".

Ello no es contradictorio con que el Ayuntamiento pueda encontrar "un modelo que, dentro de la autonomía política y fiscal, que tienen los municipios".