Junta subraya su compromiso con la sostenibilidad para no poner en riesgo el legado futuro

El consejero de Turismo andaluz, Francisco Javier Fernández, ha defendido este jueves el compromiso de la Junta con el turismo sostenible para que la actividad de hoy no comprometa "lo que tenemos que dejarles a las generaciones futuras".

Así lo ha dicho el responsable andaluz tras reunirse en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, de Madrid con Patrick Torrent, máximo responsable de la red Necstour (Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism) que a finales de marzo celebrará la reunión anual de su Asamblea General 2017 en Sevilla, un encuentro en el que numerosas entidades e instituciones regionales europeas abordarán iniciativas y estrategias de futuro en el sector.

En este encuentro ambos han perfilado algunas de las actividades que se desarrollarán en la reunión de marzo en la capital hispalense y el consejero de Turismo ha trasladado al responsable de la red "la máxima colaboración del Gobierno de la Junta" ya que, ambas instituciones están "en consonancia" en su "convencimiento" de que el turismo debe guardar una "sostenibilidad ambiental" que garantice que el sector tiene "futuro" sin poner en riesgo el legado a las próximas generaciones. "La sostenibilidad será garantía de su duración y rentabilidad", ha previsto.

"Ha sido una reunión productiva y agradezco a Necstour su compromiso con el modelo sostenible y con exportarlo desde Europa al resto del mundo", ha dicho el consejero, coincidiendo con Torrent en que "el modelo de turismo sostenible y competitivo" que se aborde en la reunión de Sevilla se proyectará a todo el mundo.

"En Europa lideramos el mundo a nivel turístico y tenemos que tener una voz propia para ver cómo escenificar ese modelo y hacer frente a las vicisitudes", ha concluido Torrent.