Mesa de Turismo de Gandia rechaza un nuevo 'Shore' y afirma que no tolerará iniciativas que causen "bochorno"

La Mesa de Turismo de Gandia (Valencia) ha mostrado su rechazo unánime a una posible nueva edición del programa 'Gandia Shore', después del inicio de un casting y algunas informaciones aparecidas en medios y redes sociales que apuntan a que puede reeditarse este reality.

La ciudad, ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado, "también ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Fundación Valencia Turismo".

La alcaldesa de la capital de la Safor, Diana Morant, convocó esta reunión de manera urgente para tratar el asunto con el sector empresarial y turístico y firmar un manifiesto contra una posible grabación del reality en la ciudad al considerar que "no encaja" con la declaración del municipio como Capital Cultural Valenciana "ni con el modelo de calidad que se está implantando".

La Mesa de Turismo ha sido presidida por Diana Morant, también máxima responsable de la gestión turística, y por la técnica de Turismo, Olatz Megía. En este fórum están representados los principales agentes turísticos de la ciudad (hostelería, hoteles, apartamentos, campings y agencias de viaje); políticos, portavoces de los dos principales movimientos sociales de la ciudad (Fallas y Semana Santa); la Universidad; las asociaciones de comerciantes; y la Asociación de la Fideuà de Gandia; entre otros.

El manifiesto, que ha sido refrendado por la treintena de asistentes, indica: "Nuestra Gandia no será nunca una ciudad que acepte resignadamente cualquier imagen ni iniciativa que venga del disparate, de la burla, de la irresponsabilidad o la adulteración. Nosotros no toleraremos ninguna iniciativa que ensucie su nombre ni que nos cause bochorno".

Asimismo, el escrito añade que los gandieses, además de valencianos emprendedores, son y serán "siempre fieles a toda una herencia secular llena de orgullo y de progreso". "Nos avalan siglos de trabajo y liderazgo histórico dentro y fuera del territorio valenciano. Actualmente, la Generalitat Valenciana ha reconocido a Gandia la primera Capital Cultural Valenciana de la historia, valorando toda una trayectoria que va desde el Siglo de Oro Valenciano hasta ahora".

A pesar de que la productora no ha confirmado ni desmentido un 'Gandia Shore 2', y que la probabilidad de la grabación podría ser baja, Morant considera que es mejor advertir que en Gandia un programa de estas características "no va a ser bien recibido". De hecho, el Ayuntamiento ya ha trasladado a la productora que está "radicalmente" en contra. Lo que sí se ha confirmado por parte de la empresa es que el casting para un programa 'shore' ya se ha lanzado.

"QUITARNOS EL APELLIDO 'SHORE'"

"Nos ha costado un esfuerzo inmenso en toda Gandia quitarnos el apellido 'shore' y no queremos ni siquiera que se mezcle la posibilidad que nuestra ciudad sea candidata a acoger una nueva edición ni que el nombre de Gandia aparezca en ningún título del programa. Tenemos que ser previsores", ha comentado la alcaldesa.

Morant ha recordado que en Ibiza también formaron un frente común los políticos y los empresarios del sector y nunca se grabó un 'Ibiza Shore'.

Gandia, según el texto ratificado, ya ha superado "el gran mal que en 2012 le causó el reality show". "Todos nosotros nos alegramos de parar la imagen indigna, sucia y analfabeta que aquel programa divulgaba. Ahora no es hora de recular ni volver a repetir experiencias inaceptables. Todos y todas vamos decir un día 'basta', y ahora tenemos que decir 'no' ante la inimaginable posibilidad de una nueva edición de aquella pesadilla".