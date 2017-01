NADAL PIDE ACABAR CON LA “TURISMOFOBIA” Y CON LA IDEA DE QUE NO ES UN BUEN SECTOR PARA TRABAJAR

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, mostró este martes su preocupación por “el nuevo fenómeno de la turismofobia” y por la consolidación de la idea de que el turismo no es un buen sector para trabajar.En su intervención en la inauguración del Foro Hotusa Explora, Nadal denunció la existencia de “cierto movimiento político desde el que se incentiva mediáticamente y políticamente el hecho de que se diga que no es bueno el turismo”.A este respecto, advirtió de que además de generar un perjuicio social, si se expande dicha idea puede proyectar “una imagen de cierta xenofobia” de España en el exterior.“Toda actividad debe necesariamente ser ordenada y regulada”, prosiguió Nadal, quien añadió que “no podemos tener saturaciones, aglomeraciones y problemas de convivencia pero una cosa es ordenar y otra demonizar al sector turístico”.En cuanto a la idea de que se trata de un sector malo para trabajar, con mano de obra siempre muy poco cualificada, muy mal pagada y con muy malas condiciones laborales, denunció que “no es verdad” y afirmó que el sector “cuenta también “con las personas más cualificadas y las mejores del país”, ya que permite llevar a cabo grandes carreras profesionales.Asimismo, criticó la existencia de un discurso que atribuye el éxito turístico a “la suerte” sin que tenga nada que ver la capacidad profesional del sector o los elementos de competitividad y lo limita a contar con un marco excepcional para recibir turistas o a la existencia de grandes conflictos geoestratégicos en el Mediterráneo. “Somos muy buenos en esto”, apostilló.“No es fácil gestionar 75 millones de personas y eso no tiene nada que ver con la suerte”, prosiguió el ministro, quien valoró la aportación del sector a la economía española, ya que genera una cuarta parte de las exportaciones y crea empleo de forma intensiva.Por último, explicó que sus principales actuaciones en el Ministerio serán el impulso de la renovación de los destinos maduros, la promoción de nuevos productos y nuevos mercados, la mejora de la eficiencia energética y la utilización de las tecnologías digitales.