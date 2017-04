Nace la plataforma 'Extremadura365' como central de reservas con garantías para evitar los alquileres ilegales

Etiquetas

El presidente de la Junta apuesta por un cambio normativo para facilitar que se legalicen estos establecimientos

La Federación Extremeña de Turismo (Fextur) ha creado la plataforma www.extremadura365.com que actuará como una central de reservas en la que se aglutinará toda la oferta de alojamientos y de ocio de la región, tanto a nivel rural como urbano, y que pretende ser una garantía frente a los alquileres ilegales que están proliferando en los últimos años ya que, según se estima en Extremadura, podrían alcanzar la misma cifra que las camas declaradas, que son unas 40.000.

La presidenta de Fextur, Vitoria Bazaga, ha explicado que todo ese remanente que le deja a la región el turismo en Extremadura en alquileres ilegales "no está controlado" y "no está legalizado". "Hay demasiadas plazas ya", ha dicho. "No hablamos de economía colaborativa, que es compartir tu habitación en una casa, sino que son establecimientos hechos a propósito para venderlos sin legalizarlos", insiste.

Por eso considera que la plataforma es "una apuesta muy importante" que ha realizado el sector privado para comercializar el producto turístico de la región de una forma controlada y legal. Es un escaparate en la red amoldado a las necesidades de los empresarios del sector turístico extremeño que ha costeado la propia federación, la cual aglutina a todas las asociaciones de turismo de la región.

"Cansados del exceso de comisiones, de reglamentación de los grandes turoperadores, de la economía sumergida de alquileres ilegales y viendo que estaba llegando la brecha digital a Extremadura y que la tecnología no llegaba a todo el mundo, Fextur ha tenido que ponerse manos a la obra y ha creado esta plataforma donde el turista encontrará toda la oferta tan especial y singular que tiene la región", ha explicado Bazaga a los medios de comunicación minutos antes de la presentación oficial de esta herramienta que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de Cáceres.

Aparte de esta plataforma, desde Fextur también se han firmado convenios con cada una de las organizaciones públicas y privadas que están implicadas en el turismo, como sectores sanitarios, gastronomía, investigación en la universidad, etc. "Cada día se hacen más cosas pero necesitamos vender y vamos a demostrar que lo sabemos hacer, y muy bien", subraya.

En la plataforma solo aparecen establecimientos reglados y legalizados que pagan sus impuestos, según ha explicado Bazaga que asegura que también es una herramienta para "dignificar" el trabajo de los empresarios turísticos que abogan por empezar a "subir los precios" que hubo que bajar por la crisis económica.

"Hay que volver a ajustar los precios a la calidad que damos y es mucha", añade la presidenta, que asegura que Extremadura se encuentra entre los cinco primeros estándares de calidad de España porque los establecimientos y alojamientos son recientes y apenas tienen veinticinco años y la normativa es muy exigente para garantizar la calidad en el servicio que se ofrece.

En la plataforma 'Extremadura365' estarán presentes todos los alojamientos que ofrecerán descuentos y bonos de reserva, promociones por zonas o eventos y, en definitiva, "será un escaparate" de lo que se hace en la región donde se podrá comprar el producto. Se trata de un complemento a la plataforma de la Dirección General de Turismo en la que se promocionan las actividades pero no se puede vender.

CAMBIOS NORMATIVOS

Al acto de presentación ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha señalado que "perseguir lo ilegal" no solo es una función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que la sociedad debe reprochar a los que, desde la ilegalidad, compite con los que pagan impuestos y cumplen las normas.

En este sentido, ha señalado que "puede que haya necesidad de nuevas normas" porque con las nuevas tecnologías han surgido espacios de compra-venta nuevos y "si hay que hacer algunos cambios legislativos, habrá que hacerlos para dar amparo a que todo el mundo esté dentro de la legalidad", ha propuesto el jefe del Ejecutivo extremeño.

Fernández Vara ha resaltado la importancia del sector turístico en la región y el potencial que tiene al poder ofrecer patrimonio, naturaleza, gastronomía, aves, embalses, etc. Un abanico del que no disponen todos los territorios y que hay que seguir mejorando a través de infraestructuras como comunicaciones, tanto de transportes con un buen ferrocarril, como tecnológicas, para que las coberturas telefónicas lleguen a todos los rincones, según ha dicho el presidente.

"Tenemos que seguir creciendo de manera sana y por eso hay que medir muy bien los riesgos y no vale cualquier cosa, porque no podemos dejar que el sector turístico muera de éxito y por eso el crecimiento debe ser sostenido y los planes de negocios se deben adapter a la realidad de la sociedad", subrayó, al tiempo que destacó el auge de la agricultura ecológica y la importancia de mantener las tradiciones y "volver a lo auténtico", que es lo que está demandando el público.

Según el presidente, la región "tiene una enorme capacidad de crecer en este campo" y ha apostado por la colaboración público privada para seguir haciendo "inversiones de calidad" en la región y ha señalado que la administración debe "acompañar" a la iniciativa privada pero "no sustituirla".

A este respecto ha reconocido que "uno de los errores" que se pudieron cometer en el pasado "fue pensar que se podía sustituir a la iniciativa privada" y la administración regional construyó hospederías "donde la iniciativa privada las podía haber hecho". "Esa rectificación a tiempo se hizo por la confianza en el propio sector y vamos a seguir trabajando juntos y a demostrar que la colaboración público-privada es una llave de éxito", aseguró el presidente.

"Para conseguir todo esto es importante que la economía siga mejorando para que la gente tenga dinero en el bolsillo y se lo pueda gastar", ha añadido Vara, quien también ha apostado por recuperar los precios y los salarios. "Vamos a seguir marcando pautas sensatas para que sea un crecimiento sano y que no se creen burbujas perversas", ha concluido.