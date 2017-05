LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS SUBIERON UN 41,2% EN ABRIL POR LA SEMANA SANTA

Etiquetas

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 9,7 millones en abril, un 41,2% más que en el mismo mes de 2016 por el efecto de la Semana Santa. En concreto, las pernoctaciones de residentes aumentaron un 96,2% y las de no residentes un 15,8%. La estancia media fue de 4,2 pernoctaciones por viajero, según informó hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el primer cuatrimestre de 2017 las pernoctaciones aumentaron un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El INE explicó que como en 2017 la Semana Santa se celebró en abril y en 2016 en marzo, es conveniente analizar el periodo agregado marzo-abril. En él se observa un aumento de las pernoctaciones del 10,9% respecto al mismo bimestre de 2016 (las de residentes crecieron un 16% y las de no residentes un 8,2%).En concreto, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 27,7% en abril en tasa interanual, en campings lo hicieron un 62,2%, en alojamientos de turismo rural subieron un 83,2% y en albergues, un 27,9%.EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 7,9% respecto a abril de 2016. La tarifa tour-operadores y agencias de viajes, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes (51,8%), subió un 8,8%. Mientras, el Índice de Precios de Campings (IPAC) se incrementó un 2,9% en tasa anual, y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) registró un aumento del 2,9%.Las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 24,4% en abril en tasa anual. Las de residentes subieron un 47,2% y las de no residentes un 12,7%. En el periodo marzo-abril las pernoctaciones crecieron un 7,4%. La estancia media se incrementó un 0,5%, situándose en 3,2 pernoctaciones por viajero.