LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS EN ESPAÑA SUBIERON UN 8,5% EN 2016

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) en España alcanzaron la cifra de 123,6 millones en el conjunto de 2016, un 8,5% más que en el año anterior. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones de residentes aumentaron un 7,9% y las de no residentes lo hicieron un 8,8%.El 60% de las pernoctaciones se realizaron en apartamentos turísticos, el 30% en camping, el 8% en alojamientos de turismo rural y el 2% restante en albergues.En concreto, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 9% en 2016, en campings subieron un 7%, en alojamientos de turismo rural crecieron un 11,5% y en albergues lo hicieron un 5,9%.Por su parte, en el año 2016 el Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP) registró una subida media del 5,2%. Mientras, el Índice de Precios de Campings (IPAC) sufrió un aumento medio del 1,3% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un alza media del 2,4%.TOTAL DE ALOJAMIENTOSEl INE informó además de que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 453,7 millones en el conjunto de 2016, con un aumento del 7,5% respecto al año anterior. Las pernoctaciones de residentes crecieron un 4,5% y las de no residentes un 9,2%. La estancia media bajó un 0,1% y se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.Los principales mercados emisores fueron el británico (con el 28% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (21%) y el francés (8,8%). Por comunidades, Canarias fue el destino preferido, con más de 102,6 millones de pernoctaciones y un 9,1% más que en 2015. Le siguieron Cataluña (79,8 millones y un incremento del 5,6%) y Baleares (69,6 millones y un crecimiento del 6,7%).