LAS PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS CAEN UN 15,8% EN MARZO, AUNQUE AVANZAN UN 3,8% EN EL TRIMESTRE

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) avanzaron un 3,8% durante el primer trimestre del ejercicio.Según los datos hechos públicos por el INE, en el mes de marzo esta cifra superó los 6,6 millones, un 15,8% menos que en el mismo mes de 2016.Las pernoctaciones de residentes disminuyen un 43,3%, mientras que las de no residentes aumentan un 0,8%. Además, la estancia media es de 5,2 pernoctaciones por viajero.Por su parte, las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron un 5,5% en marzo. Las pernoctaciones de residentes bajan un 29,8%, mientras que las de no residentes suben un 1,1%.Además, las pernoctaciones en campings registran en marzo un descenso del 33,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 61,1%, mientras que las de no residentes suben un 1,2%.Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un descenso anual del 34,8% en marzo. Las de residentes bajan un 39,5% y las de no residentes un 11,3%.Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 99.938 pernoctaciones, un 32,2% menos que en marzo de 2016. Canarias alcanza el mayor grado de ocupación, con el 40,9% de las plazas ofertadas.Por zonas turísticas, Mallorca es el destino preferido, con 36.775 pernoctaciones, mientras que el Parque Nacional de Taburiente presenta la mayor ocupación, del 45,2% de las plazas ofertadas.Por último, las pernoctaciones en albergues registraron en marzo un descenso anual del 13,7%.Por el lado de los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos aumenta un 3,1% respecto a marzo de 2016.La tarifa tour-operadores y agencias de viajes, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes (54,4%), sube un 5%.Además, el Índice de Precios de Campings desciende un 2,9% y los de turismo rural crecen un 1,1% en marzo.Por último, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) descienden un 9,6% en marzo en tasa anual. La estancia media se reduce un 2,8%, situándose en 3,3 pernoctaciones por viajero.