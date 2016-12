LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS CRECIERON UN 5,7% EN NOVIEMBRE

Etiquetas

Las pernoctaciones hoteleras en España alcanzaron durante el pasado mes de noviembre la cifra de 16,7 millones, lo que supone un incremento del 5,7% en relación con el mismo mes del año 2015.Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los 11 primeros meses del ejercicio las pernoctaciones en hoteles crecieron un 7,2%. Los datos muestran que en noviembre las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentaron un 5,5%, y las de los no residentes un 5,8%. La estancia media subió un 1,4% respecto a noviembre de 2015, situándose en 2,9 pernoctaciones por viajero.Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en noviembre, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 6,3%, 21,8%, -8% y 10%, respectivamente.El principal destino elegido por los viajeros no residentes fue Canarias, con un 49,2% del total de pernoctaciones. En esta comunidad, las pernoctaciones de extranjeros subieron un 4,6% respecto a noviembre de 2015. Los siguientes destinos de los no residentes fueron Cataluña (con el 14,7% del total de pernoctaciones y un crecimiento del 1,4%) y Andalucía (con el 12,4% del total y un aumento del 8,8%).Por otro lado, en noviembre se cubrió el 48,9% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 4,1%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana creció un 2,9% y se situó en el 55,9%.En este sentido, Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante noviembre (77,8%). Le siguieron Comunidad de Madrid (52,5%) e Islas Baleares (50,7%).Por zonas turísticas, la isla de La Palma alcanzó tanto el mayor grado de ocupación por plazas (84%) como la mayor ocupación en fin de semana (84,6%). Barcelona registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 1,4 millones.Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Benidorm. Por su parte, Arona presentó el mayor grado de ocupación por plazas (83,8%) y también el mayor grado de ocupación en fin de semana (83,8%).Por país de procedencia, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 23,4% y el 21,3% respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en noviembre. El mercado británico creció un 4,7% y el alemán un 2,7%. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Suecia e Italia (los siguientes mercados emisores) registraron unas tasas anuales del 3,8%, 19,1% y 8,8%, respectivamentePRECIOSPor su parte, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 4,8% en noviembre, la misma que la del mes pasado y 0,1 puntos por encima de la registrada hace un año.Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor ponderación en el IPH en noviembre (suponen el 77,7% del peso total). Los precios hoteleros subieron en tasa anual un 7,5% en Canarias, un 3,9% en Cataluña, un 3,2% en Andalucía y un 2,2% en Comunidad de Madrid. Por categorías, los precios subieron en todas. En los hoteles de cuatro estrellas de oro (5,8%), tres estrellas de oro (4,7%), tres y dos estrellas de plata (4,5%), una estrella de plata (4,3%), una estrella de oro (3,4%), dos estrellas de oro (3,3%) y cinco estrellas de oro (1,9%).Por último, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 76,8 euros en noviembre, lo que supone un aumento del 2,2% respecto al mismo mes de 2015. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 44,6 euros, con un incremento del 7,7%.