200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARTICIPAN DESDE HOY EN EL PROGRAMA ‘NAVIDAD EN FAMILIA’ DE LA ONCE

El Hotel Puerto Bahía de El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge desde hoy hasta el 2 de enero el Programa de Vacaciones Sociales 'Navidad en Familia 2016' que organiza la ONCE a nivel estatal.En el programa participan 200 personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años, que no cuentan con compañía familiar con la que compartir estas fechas o que se encuentran en situación de mayor necesidad. La ONCE les ayuda financiando una parte del coste total del viaje.Nueve monitores de la ONCE, junto con un coordinador de Viajes 2000 BCD Travel, serán los responsables de ocupar su tiempo libre con un programa de actividades que incluye actuaciones de teatro y música, regalos y excursiones. El programa prevé la realización de actividades como pilates, yoga, clases de baile, juegos de mesa, petanca, billar, bingo y actuaciones musicales, con almuerzo especial el día de Navidad, que incluye sorteo de regalos, y cena-cotillón en Nochevieja.Esta es la décimo sexta edición del Programa de Vacaciones Sociales que organiza la ONCE, dirigido exclusivamente al período de Navidad. Su finalidad principal es ofrecer un espacio acogedor a personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años, que no cuentan con acompañamiento familiar para pasar las fechas más significativas de la Navidad, contribuyendo a su bienestar mediante este turno de vacaciones y posibilitando que puedan pasar estas fechas en compañía de otros mayores, con el apoyo de la organización.