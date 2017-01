FITUR. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GASTAN CASI UN 30% MÁS EN VIAJAR QUE LOS TURISTAS SIN NECESIDADES ESPECIALES

Etiquetas

Las personas con discapacidad gastan de media casi un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales, según se desprende del ‘Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España’ cuyos datos presentó este viernes en Fitur la jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, Mercè Luz.La representante de Fundación ONCE participó en una jornada organizada por la Asociación Europea de Vías Verdes junto con la Fundación de Ferrocarriles Españoles y Predif, en el marco de Fitur. El informe revela la oportunidad de negocio que constituye la accesibilidad en el turismo y también ofrece un perfil del viajero con discapacidad. Además, subraya los aspectos de mejora necesarios para atraer a un mayor número de turistas.En él se analiza la oferta y la demanda del turismo accesible para todas las personas y se recoge un diagnóstico del estado de la accesibilidad en infraestructuras, productos y servicios turísticos, con el propósito de servir como herramienta a la hora de planificar aspectos de mejora.Los turistas con necesidades especiales piensan que acceder a alojamientos y servicios accesibles implica realizar un mayor desembolso económico. Así, el informe señala que de media gastan más que los turistas sin necesidades especiales, “casi un 30 por ciento más”, subrayó Luz. En concreto, 813,65 euros de gasto medio por persona en su último viaje en los últimos dos años, frente a 637,60 euros que desembolsan los viajeros sin necesidades especiales.El estudio constata que, a pesar de lo que se pudiera pensar, las personas con necesidades especiales sí viajan con cierta asiduidad. Así, el 72% lo hace como mínimo dos veces al año. El destino elegido se encuentra para el 60% en España y un 36% por cierto también elige un viaje internacional.De este modo, el trabajo confirma que las personas con discapacidad viajan casi con la misma frecuencia que las que no la tienen, 7 viajes de media en los últimos dos años, frente a 8 viajes de media en el mismo periodo. Los criterios más importantes para elegir un destino son el trato recibido, la información disponible sobre la accesibilidad del destino y la movilidad dentro de las instalaciones y establecimientos. PERFILRespecto al perfil de los turistas con necesidades especiales, el Observatorio recoge que un 75% de ellos tiene discapacidad (36% física, 18% visual, 12% auditiva), un 19% presenta necesidades especiales o circunstancias temporales, y un 8% tiene 80 años o más.Preguntados por el último viaje que han realizado en los últimos dos años, el informe indica que viajan acompañados de pareja, familiares o amigos (96%) y sus destinos preferidos son el turismo de sol y playa (56%) y el turismo artístico o cultural (46%), un dato que, según Mercè Luz, revela la importancia de seguir apostando por una oferta cultural y de ocio accesible. Vacaciones (86%), visita a familiares y amigos (33%) y trabajo o negocios (19%) son los motivos para embarcarse en un viaje. Otro de los datos destacados es el modo en el que reservaron su viaje, ya que cerca del 70%, lo hicieron por internet. “Eso da una muestra de la urgente necesidad de que todas las páginas y webs de reservas sean accesibles”, insistió Luz. ACCESIBILIDAD EN DESTINO El Observatorio también analiza cómo de accesibles son los destinos turísticos. En este apartado destaca el transporte (fundamentalmente el coche propio o el tren), y el alojamiento, como dos de los aspectos más valorados. Por el contrario, echan en falta mayor accesibilidad en tiendas y comercios. El grado de satisfacción en todos los casos es notable, con una nota media de 7,6 sobre 10.Con estos datos, Mercè Luz finalizó poniendo de manifiesto que “la accesibilidad no es sólo la rampa en la entrada de un edificio”, sino que, prosiguió, “hay que ir más allá y seguir trabajando para fomentar y facilitar la accesibilidad a 1.000 millones de turistas que tienen dificultades para viajar.