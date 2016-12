El PP en el Consell de Ibiza acusa a Torres de "bajar la cabeza delante de Mallorca"

Etiquetas

El Grupo Popular en el Consell de Ibiza ha asegurado que el presidente Vicent Torres "baja la cabeza delante de Mallorca cada vez que el Govern presenta una iniciativa, aunque sea perjudicial para Ibiza". Así lo ha afirmado el portavoz de la oposición, Mariano Juan, en relación a los pisos turísticos.

El 'popular' ha recordado la negativa de los cinco ayuntamientos y de la sociedad ibicenca a admitir estar práctica "a pesar de la obstinación de Torres".

Asimismo, ha denunciado que el presidente no defiende ni reclama los acuerdos aprobados en pleno, como solicitar el 20 por ciento del peso turístico.

"Se ha aceptado un importe muy injusto de la ecotasa y, lo que es más grave, se ha dejado birlar más de 1,6 millones en materia de promoción turística, una cantidad que corresponde a Ibiza", ha afirmado Juan.

Según el conseller, "la gestión del equipo de gobierno de PSOE-Podemos pasa por hacerse la foto, aunque detrás no hay ningún tipo de gestión ni se está poniendo solución a los problemas".

El Grupo Popular también ha lamentado el "bloqueo y las carencias" de algunos departamentos del Consell, como Cultura, en el que se han desatendido las instalaciones y sus recursos.

Según Juan, el Museo de Can Ros no ha mejorado el convenio y necesita personal; el de Puig des Molins aún no tiene ni restaurador ni bibliotecaria.

Asimismo, ha criticado la anulación del Festival Pedro Cañestro, cancelado sin ningún tipo de consenso con el resto de grupos.

El PP ha lamentado además la "incapacidad" del equipo de gobierno a la hora de abrir la Escoleta de Can Nebot y ha denunciado la "parálisis" de Servicios Sociales, cuyo responsable "sólo se ha dedicado a hacer oposición a la oposición y a menospreciar la labor hecha por el anterior equipo de gobierno y por los funcionarios de la casa".

"Cas Serres no tiene ni director y la calidad de asistencia es muy baja ya que hay una notable falta de personal", han reiterado desde el PP.

"No hay proyectos nuevos. La carretera de Santa Eulària está por licitar y no saben ni supervisar aquellos que se encontraron adjudicados, como el del acceso a Jesús, que presenta muchas deficiencias", han concluido.