FITUR. PREDIF PRESENTA SU 'GUÍA DE ESCAPADAS URBANAS ACCESIBLES EN CIUDADES ESPAÑOLAS'

- La publicación, que cuenta con el apoyo de Fundación ONCE y Fundación Vodafone, recoge experiencias turísticas accesibles de 36 municipios. La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) presentó este jueves en Fitur la ‘Guía de escapadas urbanas accesibles en ciudades españolas’, una publicación que recoge experiencias turísticas accesibles para un total de 36 municipios y que cuenta con el apoyo de Fundación ONCE y Fundación Vodafone.Según sus promotores, el objetivo de la guía es diseñar experiencias turísticas accesibles para todos en ciudades españolas como León, Salamanca o Segovia, aprovechando la gran cantidad de información sobre accesibilidad en los recursos turísticos recabada en años anteriores.Junto con Andalucía, Castilla y León es la comunidad que más destinos accesibles incluye en la publicación, lo que demuestra su gran compromiso con la accesibilidad, tal y como indicó en la presentación del texto su consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac.La Comunidad “está muy comprometida con la accesibilidad, como podemos ver con esta guía, en la que Castilla y León ocupa un lugar privilegiado, con cinco provincias incluidas, tres de ellas Patrimonio de la Humanidad y dos de Camino de Santiago”, afirmó la representante del Gobierno castellanoleonés En la misma línea, Francisco Sardón, presidente de Predif, destacó que el estand de Castilla y León es el único en Fitur que cuenta con profesionales de la accesibilidad para asesorar a las personas interesadas en este tema.Por su parte, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, reivindicó el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar del ocio “como un ciudadano más”, algo que, dijo, “además de ser una necesidad social”, los empresarios deben ver “como un nicho de mercado”.Finalmente, Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone España, entiende que para poder sacar proyectos de turismo accesible adelante tienen que colaborar “las administraciones, empresas y asociaciones, considerando que su unión es vital”.A la hora de diseñar la experiencia se ha tenido en cuenta el conjunto de eslabones que conforman la cadena del viaje: los transportes, los itinerarios urbanos, el alojamiento, las actividades de ocio, los restaurantes, los servicios turísticos y las nuevas tecnologías disponibles para el turista. El conjunto de experiencias y establecimientos incluidos en esta guía está publicado en TUR4all, la aplicación móvil y la página web del Turismo Accesible promovida por Predif y la Fundación Vodafone España. En TUR4all (aplicación y web) se publican el conjunto de recursos turísticos analizados por expertos en accesibilidad y los introducidos por usuarios a través de un cuestionario de evaluación.