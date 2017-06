MADRID. PRESENTADA LA I EDICIÓN DE GAES PILGRIM RACE, PRUEBA DE BICICLETA DE MONTAÑA MADRID-SANTIAGO

Etiquetas

- Participa un equipo de ILUNION Hotels integrado por personas con discapacidad. El director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, presentó hoy la I Edición de GAES Pilgrim Race, una prueba de bicicleta de montaña que saldrá de Madrid el próximo 16 de julio y finalizará en Santiago de Compostela el día 23 tras recorrer 700 kilómetros, incluido el ‘Camino de Santiago de Madrid’.Entre los participantes en la prueba figura el equipo #somosheroes de ILUNIÓN Hotels, formado por ocho personas, cinco de ellas con alguna discapacidad.El objetivo es fomentar el cicloturismo con una prueba marcada por el esfuerzo, el trabajo en equipo y la integración de personas con discapacidad En el acto de presentación intervinieron, además de Chaguaceda, el director de Zeltior, Raúl Respaldiza; el director de ILUNIÓN Hotels, José Ángel Preciados, y Fina Guimaray, la capitana del equipo #somosheroes de ILUNIÓN Hotels, integrado por trabajadores de este grupo que tienen algún tipo de discapacidad. El objetivo de esta prueba es “fomentar el cicloturismo e invitar al público a un encuentro personal donde no sólo se disfrute del deporte y de la naturaleza, sino que también se fomentan valores personales como el esfuerzo, la autosuperación, el desarrollo personal y, en el caso de los miembros de #somosheroes, la integración de la discapacidad mediante el trabajo en equipo”. La capitana de #somosheroes, Fina Guimaray, estará acompañada por otros miembros del equipo que proceden de Madrid, Valencia y Barcelona y que han participado ya en otras pruebas, como Spartan Race.Chaguaceda dijo que esta prueba “supone además la promoción de un recorrido que conecta la ciudad de Madrid con la sierra y permite atravesar siete localidades -Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares El Real, El Boalo, Becerril de la Sierra, Cercedilla y Navacerrada- descubriendo valores artísticos, culturales y de naturaleza del Camino de Santiago de Madrid”.OCHO ETAPAS Y 700 KILÓMETROSPilgrim Race, que consta de 700 kilómetros en ocho etapas, está planteada de la siguiente manera: habrá una parte de competición, Madrid-Sahagún (330 kilómetros aproximadamente), con marcaje, avituallamientos, campamentos, etc., y otra parte de experiencia personal, Sahagún-Santiago de Compostela (395 kilómetros aproximadamente), en modo libre, que se vivirá como la experiencia del Camino de Santiago, en una ruta común con el resto de peregrinos, con experiencias nocturas de música y cultura y posibilidad de acompañantes.“Se trata de una prueba para encontrar el Camino donde los participantes irán haciendo noche en un campamento itinerante caracterizado por su hospitalidad y con un amplio servicio de atención médica y seguridad", explicó. "Vendrán participantes de todo el mundo, pues el objetivo es convertir la Pilgrim Race en un referente entre las grandes carreras de MTB", señaló el director general, quien añadió que "de hecho no se solapa con ninguna otra carrera MTB nacional o internacional”.Agregó que el uso de la bicicleta está aumentando en los últimos años y, aunque los países donde más éxito tiene son Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Alemania, con la celebración de pruebas como Pilgrim Race se persigue situar a España, y a la Comunidad de Madrid, en esta lista de países. Actualmente, el mercado de la bicicleta representa casi una cuarta parte del comercio deportivo total en España (23,6%), siendo las bicicletas de montaña las más vendidas (47%), seguidas de las infantiles (35%). Chaguaceda indicó que el Gobierno regional apuesta por el turismo deportivo y prueba de ello es la puesta en marcha de CiclaMadrid, un anillo de 471 kilómetros que discurrirá alrededor de la región y que permitirá conocer los atractivos culturales, de ocio y gastronomía de los diferentes municipios que recorre."Con la puesta en marcha de CiclaMadrid queremos equilibrar y estructurar el sector turístico de la región, generar un mercado laboral más amplio y variado, lograr una mejora general del entorno natural, así como ofrecer nuevas oportunidades de negocio al tejido empresarial mediante el aprovechamiento combinado de los recursos turísticos, culturales y naturales", concluyó.