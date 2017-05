UNA ONG PROPONE UN VIAJE “RESPONSABLE Y SOLIDARIO” A INDIA PARA TURISTAS COMPROMETIDOS

Etiquetas

La ONG Streets of India ha organizado un paquete turísstico por este país para viajeros que deseen una estancia responsable y solidaria” en el subcontinente asiático.Esta ONG informó hoy en nota de prensa de que presentará esta tarrde el paquete turístico ‘India con Corazón’ que “apuesta por un turismo sostenible y alternativo que se diferencia totalmente del viaje organizado” convencional.Según Streets of India, la iniciativa nace por dos motivos principales. En primer lugar, dar a conocer el país, su cultura y su gente. En segundo lugar, tiene el objetivo de que el impacto turístico recaiga directamente en beneficio de las comunidades locales más desfavorecidas. Además, parte del importe del viaje irá destinado directamente a los proyectos de la ONG Streets of India.“Queremos dar un paso más en el ámbito del turismo responsable en India contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo socio económico del país de forma igualitaria. Y es por ello que, en colaboración con la agencia de viajes Pangea, hemos diseñado esta ruta por India… donde convertimos a los turistas en auténticos viajeros”, explicó la ONG.