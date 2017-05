El Parlament instará al Govern a estudiar un aumento del impuesto turístico

Etiquetas

El Parlament ha aprobado este martes en sesión plenaria instar al Govern a estudiar el incremento de la cuota tributaria del impuesto sobre estancias turísticas, después de que Podemos haya aceptado una enmienda al punto de la moción en el que originariamente se pedía el aumento del impuesto y la creación de una "verdadera ecotasa".

Igualmente, a partir de otra enmienda aceptada, se ha aprobado que se inste al Ejecutivo balear a desarrollar, donde tenga competencias, medidas concretas en materia de transporte público, como alternativa contra la masificación en espacios protegidos y áreas de especial vulnerabilidad.

De la iniciativa de Podemos también se han admitido que se pida al Govern que lleve a cabo medidas concretas para poner en marcha un modelo productivo diferente al "monocultivo" turístico que garantice un reparto más equitativo de la riqueza y a velar por la aplicación y cumplimiento del código ético mundial para el turismo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por contra, se ha rechazado que se insta al Ejecutivo balear a fijar un techo de plazas turísticas "real" que permita controlar la masificación turística y que se establezca una moratoria a la concesión de licencias de alquiler turístico en lugares como Ibiza y Palma.

"IMPRECISIONES"

Durante el debate parlamentario, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha defendido que se trata de una moción que genera "gran confusión" y que cuenta con "imprecisiones en cuanto al ámbito de actuación y a las competencias".

En este sentido, ha criticado que en algunos puntos de la iniciativa se instaba al Govern "a realizar cosas que le corresponden". Asimismo, ha señalado que "es muy fácil" decir que se tienen que tomar medidas concretas pero sin decir cuáles.

Precisamente sobre las competencias, la diputada del PSIB Bel Oliver ha indicado que el Ejecutivo es "respetuoso" con las competencias insulares y municipales y ha asegurado que la moción "presenta muchas dudas sobre lo que es una verdadera ecotasa".

En esta misma línea, el diputado del PP Álvaro Gijón ha considerado que hay que "tener cara" para pedir este impuesto y ha expuesto que si consideran que el actual no es verdadera es por su culpa. "Si no lo quieren, modifíquenlo. No llevamos ni una temporada completa de ecotasa y ya hablan de ampliar", ha lamentado.

Además, Gijón ha asegurado que la iniciativa "solo se puede entender desde la demagogia y el más profundo desconocimiento de lo que es la realidad" y ha destacado que "los más contentos con vuestra moción son los hoteleros".

El diputado de El PI Josep Melià ha negado que los hoteleros estén contentos con el planteamiento de Podemos aunque les ha acusado de querer "criminalizar" el turismo.