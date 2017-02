El Parlament rechaza dejar sin efecto la repartición de fondos del impuesto turístico para realizar una nueva

Etiquetas

El Parlament ha rechazado por 33 votos en contra y 24 a favor la Proposición no de ley (PNL) presentada por el PP relativa a la redistribución de la recaudación de la Ley de impuestos de estancias turísticas que solicitaba dejar sin efecto la repartición de fondos para realizar una nueva.

Durante la presentación de la PNL, el PP ha defendido que "dado el esfuerzo que han realizado muchos ayuntamientos a la hora de elaborar los diversos proyectos y dado que éstos no han sido aprobados para ser financiados se hace necesario dar una solución y compensar el esfuerzo efectuado por los consistorios".

Por ello, el PP ha instado a dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible para que se haga una nueva propuesta teniendo en cuenta los proyectos municipales

La portavoz del PP, Margalida Prohens, ha asegurado que los ayuntamientos tenían "las máximas expectativas de conseguir mejoras importantes" para sus municipios en relación directa con el tema medio ambiental.

Los municipios, según ha declarado la portavoz del PP, tuvieron que realizar "en un plazo muy breve y con un gasto técnica y económica muy importante" y por este motivo la PNL incluía que el Govern asumiera dicho gasto.

Igualmente el PP ha instado a la modificación del sistema de distribución de los ingresos obtenidos con el Impuesto Sostenible, dando más peso a los municipios dentro de la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible.

Por otro lado, no han sido aceptadas las enmiendas de Podemos que pedían la revisión al laza del importe que se cobra según temporada y establecimiento, que se graben los amarres de embarcaciones con el impuesto de turismo sostenible y que se incluya en el pago de la 'ecotasa' a los cruceristas que visitan Baleares desde el primer minuto.

Además, el PP no tampoco ha aceptado la enmienda MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca que solicitaba que se estudiase la fórmula para mejorar la distribución de los ingresos.

"UN NEGOCIO PERFECTO"

Durante el debate previo, Prohens ha asegurado que dicho impuesto "ha sido el negocio perfecto para el Govern" puesto que "lo recaudan los hoteleros, lo pagan los turistas y los ciudadanos de Baleares y el Govern solo se encarga de cuadrar cuentas y pagar proyectos que ya había presupuestado".

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha declarado que "repartir dinero siempre es problemático" y ha explicado que "si se hubieran financiado a determinados municipios otros se hubieran quejado de todas formas".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha insistido en que el impuesto sostenible debería servir para "garantizar" el equilibrio de la sociedad y ha asegurado que "el Govern y sus cómplices están engañando a la ciudadanía".