La Plaza Vieja acoge este fin de semana la tercera edición de la Feria de la Cerveza Artesana

Etiquetas

La Plaza Vieja de Almería acogerá entre el 19 y el 21 de mayo la tercera edición de la Feria de la Cerveza Artesana, que busca apoyar a un "sector en auge", en la que colaboran el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial, a través de 'Sabores Almería', y en la que estarán presentes diez marcas de cerveza de Almería y Granada.

El evento se ha presentado este miércoles en el Palacio Provincial, ya que, además de ofrecer la posibilidad de degustar cervezas artesanales elaboradas en Almería, también permite probar otros productos de la provincia, y disfrutar de música en directo, juegos, sorteos y animación infantil.

La diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María López Asensio, ha explicado que la feria estará abierta desde las 13,00 horas de este viernes, hasta las 18,00 horas del domingo. Durante el viernes y el sábado, el espacio cerrará su actividad a las 24,00 horas.

La concejala de Movimiento Vecinal, Rafael Abad, ha declarado que "la actividad supone un impulso a un sector emergente relacionado con la gastronomía y dinamiza el centro de la ciudad". La cerveza artesana tiene un consumo cada vez mayor, "por lo que hay que apostar por la promoción de este producto y por apoyar a los emprendedores que buscan canales de distribución a nivel nacional e internacional".

La colaboración del Ayuntamiento de Almería ha fructificado ofertando, entre su programación de visitas guiadas, un recorrido por la fábrica de cerveza artesana 'Alborán', por lo que "dentro del llamado turismo de experiencias se puede conocer el proceso de elaboración, embotellado y degustar sus productos".

La organización de la feria ha ampliado para esta edición el número de actuaciones musicales, con los conciertos principales de 'Las Vegas' y 'Frecuencia Modulada' el viernes y el sábado, respectivamente, a las 22,00 horas, a quienes acompañarán otros grupos como teloneros. También habrá un DJ "animando el ambiente" durante todo el día, "estarán disponibles el vaso, el gorro y la camiseta oficial de la feria", se realizarán sorteos, y la zona infantil incluirá "una actividad de realidad virtual con gafas de 360º".

Juan Felipe Navarro, de la organización, ha destacado que el objetivo es "mejorar año tras año", con más propuestas y actividades para facilitar la asistencia de las familias, y conseguir que cada vez sean más quienes se acerquen a conocer y degustar cerveza artesana de Almería.

Las empresas cerveceras que participan este año son Alborán, El Cabo, Filabres, Origen, La Cala, Far West, Torolé, Glamour y El Chato, la novedad de esta edición. Cerveza Nazarí, de Granada, será la invitada especial a la feria, en la que también estarán presentes La Tienda de la Croqueta, Heladerías 'La Flor de Valencia', Come Come, Didekia, Ignis y 'New York Queen's Pizza'.