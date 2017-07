Podemos mantiene su exigencia de prohibir el alquiler turístico en zonas de emergencia habitacional en Palma e Ibiza

Etiquetas

La formación morada amenaza con no permitir el alquiler vacacionalen los edificios plurifamiliares

El Grupo Parlamentario Podemos mantiene su exigencia de que el proyecto de ley que regula el alquiler turístico declare la "emergencia habitacional" en Palma e Ibiza, prohibiendo de paso el arrendamiento a viajeros en zonas residenciales.

En el caso de que la futura regulación no recoja esta enmienda que este miércoles no ha sido aprobada en la Comisión de Turismo, Podemos está dispuesto a no permitir el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares.

Así lo ha explicado el diputado de Podemos Salvador Aguilera al término de la Comisión en la que se ha aprobado el dictamen del proyecto de ley modificación de la Ley 8/2012 de Turismo relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas en Baleares.

De este modo, Aguilera ha señalado que "se da un margen de unos días" al resto de partidos, PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, para seguir debatiendo y acercar posturas acerca de las enmiendas que no han sido aceptadas hoy, principalmente la relativa a la declaración de emergencia habitacional en zonas en las que el acceso a la vivienda es prácticamente imposible, ha remarcado.

Pese a ello, el dictamen de la ley que regulará el alquiler turístico ha quedado aprobado, después de que se hayan incorporado otras de las enmiendas presentadas por Podemos, como la relativa al aumento del número de inspectores para controlar la oferta ilegal o el aumento de las sanciones a las plataformas comercializadoras con infracciones que pueden ser consideradas como "muy graves" con multas de hasta 400.000 euros.

Además, también se ha acordado que un mismo propietario no podrá alquilar más de dos viviendas vacacionales.

Con todo, ahora será la Mesa del Parlament la que dedica este jueves si la propuesta va incluida en el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria del día 18 de julio, tal y como estaba previsto inicialmente.