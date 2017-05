BBVA RESEARCH PREVÉ QUE LLEGUEN A ESPAÑA 16 MILLONES DE TURISTAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Etiquetas

Las previsiones BBVA Research, basadas en las búsquedas hechas en Google relacionadas con el sector turístico español, apuntan a la entrada de más de 16 millones de residentes extranjeros en hoteles nacionales en el segundo trimestre de 2017.El primer trimestre, la entrada de turistas extranjeros en hoteles españoles creció en línea con lo que apuntaban las previsiones. De cara al segundo trimestre, la información disponible prevé que las entradas de viajeros no residentes en hoteles españoles continuarán aumentando antes del inicio de la temporada de verano. En este sentido, las previsiones indican que la entrada de turistas crecería en torno al 9% durante los próximos meses, tasas por debajo a las observadas durante la primera mitad del año pasado. En concreto, se estima que en abril el número de entradas habría sido de 4,4 millones de personas, crecimiento en parte explicado por el efecto calendario de Semana Santa. Por otro lado, se prevé que en mayo alcancen los 5,8 millones y en junio los 5,9 millones de personas.Respecto al número de pernoctaciones de no residentes en hoteles españoles, las perspectivas apuntan a una dinámica similar, con un crecimiento interanual en abril del 6,8% (16,2 millones), del 4,9% (22,5 millones) en mayo y del 4,5% (25,3 millones) en junio. Así, las pernoctaciones de no residentes crecerían en torno al 5,2% en el segundo trimestre 2T17). De verificarse, estas previsiones implican que el segundo trimestre de 2017 habría continuado crecimiento a buen ritmo, ya que el número de entradas de turistas no residentes en hoteles crecería un 1%, mientras que el de pernoctaciones lo haría en un 2,6%.