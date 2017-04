Room007, los Hostels españoles que se cuelan en la selecta lista de FT

Etiquetas

No es fácil llegar en plena crisis y meterse en el difícil negocio de los hoteles. Pero los fundadores de Lookotels/Room007 vieron un nicho de negocio enfocado al todavía casi desconocido en España concepto de Hostels, un término habitualmente identificado como albergues para jóvenes a precios baratos pero que se ha ido transformando a espacios modernos, de cuidada decoración, con tecnología, ecológicos y todos los servicios de un hotel.

La idea: rehabilitar edificios céntricos, convertirlos en Hostels y gestionarlos enfocado a un turismo económico en los mejores sitios de la ciudad. Ahora, siete años después, Lookotels es según el ranking de Financial Times la 14ª de las 1.000 compañías que más han crecido en Europa (2,9%) entre 2012 y 2015 y la primera española de la selecta clasificación.

En 2010 comenzaron su aventura con 5 empleados y ahora son ya 112. Financial Times cifra el crecimiento de su facturación en el periodo 2012-2015 en un 3,491% y las cifras siguen hacia arriba. El pasado año facturaron 3,8 millones y el objetivo de 2017 es llegar a los 5 millones. "Para nosotros fue una sorpresa cuando nos llamaron del Financial Times. Se pusieron en contacto y creíamos que nos querían vender algo. Nunca lo hubiésemos imaginado", explica Ignacio Requena, director general de Lookotels y uno de los cerebros del éxito.

Para explicar las claves del crecimiento y la gran acogida de los Hostels, Requena afirma que desde el principio tenían claro que su concepto tenía que ser diferencial. "Nuestro objetivo desde el principio era innovar y ofrecer al cliente una experiencia diferente. Queremos que nuestro cliente, el turista que viene a Madrid, viva la ciudad como un madrileño más".

Y para ello, además de las habitaciones les numerosas actividades desde rutas por la ciudad en bici o a pie, de flamenco, de bares... La principal apuesta es "la calidad", el contacto con el cliente y un concepto que escapa y no se asemeja en nada al 'low cost': "Nosotros ofrecemos la misma calidad que otros con wifi, baño completo en las habitaciones... Nuestra marca no es low cost. Al contrario es máxima calidad al precio más razonable. Intentamos mimar al máximo a nuestro cliente e implementamos además una apuesta tecnológica muy grande con la plataforma online para hacer todas las gestiones, check-in y check out... Buscamos la total comodidad del viajero. No nos cuesta nada preguntarle si prefiere litera de arriba o litera de abajo y cuando eliges te sientes mejor".

En la actualidad cuentan con tres establecimientos en Madrid: Room007 Ventura (el primero en abrir) en la Plaza de Santa Ana; Room007 Chueca en la Calle Hortaleza y el último en llegar el de Sol en la Calle Arenal. Ahora el objetivo de la empresa es dar el salto a Barcelona y Londres: "Ahora mismo somos el grupo más grande y con más número de habitaciones y camas. Tanto de habitaciones completas como de camas. Tenemos 150 habitaciones y estamos a punto de dar el salto. Hemos visto que es un modelo exitoso, que queremos implantar en Barcelona, Londres y quizás a otras ciudades", señala Ignacio Requena.

Para esta expansión están abiertos a las llamadas, que ya han recibido, de inversores interesados en el éxito del negocio de los Hostels, pero sin perder la identidad de calidad, ubicación, atenciones al cliente y un modelo sostenible y ecológico como que el desarrollan ya que en sus establecimientos no se utilizan productos químicos: "Somos una empresa joven y sí hemos recibido llamadas de inversores y hemos tenido conversaciones para posibles desarrollos. La idea es seguir el crecimiento con nuestras las bases porque para nosotros es muy importante".

En ese crecimiento también está el de los puestos de trabajo, algo de lo que el director general se siente orgulloso porque "es una alegría dar empleo y sobre todo cuando empezamos en plena crisis. Hay que gente que lleva desde el minuto uno y ha evolucionado con y para una empresa como la nuestra. Es un orgullo ver cómo evoluciona la gente y tenemos trato a diario con todos".