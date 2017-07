CENTAC CREA EN SANTILLANA EL PRIMER ESPACIO INTEGRADO INTELIGENTE DE CANTABRIA

Etiquetas

El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac) y el Ayuntamiento de Santillana del Mar firmaron este jueves un convenio para la creación de un Espacio Integrado Inteligente (EII) en la localidad. Esto convertirá al municipio en el primer entorno de Cantabria en poner las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio de las personas y de la mejora de su calidad de vida.El Espacio Integrado Inteligente situará, asimismo, a Santillana del Mar en la vanguardia de las nuevas ciudades inteligentes, e integrará soluciones de guiado inteligente en interiores y exteriores, hará accesibles los medicamentos o las cartas de los restaurantes y facilitará la localización de transporte urbano accesible, entre otros avances. En el acto, que tuvo lugar en el Consistorio, participaron el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín Gallego; el alcalde de Santillana del Mar, Isidoro Rábago, y el director general del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), Juan Carlos Ramiro. Martín hizo especial hincapié en que “Ayuntamiento y Gobierno tienen que ir de la mano, sobre todo en proyectos como éste, que cambiarán la vida de las personas”. Asimismo, dijo que “Santillana añade una marca más como destino de calidad con el Espacio Integrado Inteligente” según el consejero, ya que el proyecto se engloba en el Plan Director de Destinos Turísticos Inteligentes, diseñado para el Ayuntamiento de Santillana del Mar por 'Amio Ingenierros', y cuyo cuarto eje está destinado íntegramente a la accesibilidad como factor destacado de calidad. A continuación, Rábago indicó que esta iniciativa “no sólo aportará beneficios a los visitantes, sino que mejorará el día a día de las personas mayores y con discapacidad de Santillana del Mar”. Por último, Ramiro destacó que “las tecnologías no derriban barreras físicas, pero completan y mejoran los espacios para hacerlos más accesibles”. Por otra parte, explicó que “el Espacio Integrado Inteligente (EII) es un entorno donde cualquier ciudadano, con independencia de sus capacidades, puede usar las tecnologías para desplazarse, pasear e interactuar con los elementos del espacio urbano”. Los participantes en el acto coincidieron en reseñar el aumento de la autonomía personal del que disfrutarán los usuarios de estas tecnologías a través de soluciones presentes en el mobiliario urbano, así como en distintas 'apps'.El Espacio Integrado Inteligente cuenta con el apoyo, las tecnologías y las soluciones digitales de Fundación Vodafone España, Fundación ONCE, Informática El Corte Inglés y otras empresas con aplicaciones innovadoras como Lazzus o Puntodis, además de Navarrosa CyF, coordinador técnico del proyecto.El EII que se creará en Santillana del Mar comenzará incluyendo diversas aplicaciones prescritas y facilitadas por Centac, a las que se irán añadiendo más atendiendo a las necesidades de la localidad, sus habitantes y turistas. Entre ellas están un sistema de guiado en exteriores e interiores (Lazzus), localización de transporte urbano accesible (Accessibility Plus), medicamentos accesibles, cartas accesibles en restaurantes y un servicio de parking inteligente.