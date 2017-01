Salud Ambiental registra en Baleares 55 incidencias en piscinas, la mayoría ahogos y traumatismos cranoencefálicos

Etiquetas

El Servicio de Salud Ambiental ha registrado en 2016 un total de 55 incidencias en piscinas de Baleares, la mayoría de ellas ahogos y traumatismos craneoencefálicos.

Según ha informado en un comunicado, 46 de estas incidencias se produjeron en alojamientos turísticos. Además, los ahogos y traumatismos craneoencefálicos han sido los accidentes más numerosos, según los responsables del departamento, que destacan que los hombres sufren muchos más incidentes que las mujeres y que 17 casos afectaron a niños de entre cero y nueve años.

Desde Salud Pública indican que, aunque en 44 ocasiones había socorristas en el recinto, éstos sólo intervinieron en 35 ocasiones. "Aún existen casos de ausencia de personal formado en socorrismo, personal socorrista insuficiente o personal formado en socorrismo que realiza otras funciones que les impiden una adecuada vigilancia de la piscina", han señalado los responsables del departamento, que destacan que una vigilancia eficaz puede prevenir numerosos accidentes, de los que muchos afectan a niños de menos de nueve años.

Por Islas, según los datos de Salud Pública, Mallorca registró 28 incidencias, Menorca, 11, y las Pitiusas, 16. De forma conjunta, el mayor número de incidencias (46) se produjo en piscinas que constituyen un servicio suplementario y que se encuentran en hoteles u otros tipos de alojamientos turísticos.

A continuación, hay siete casos en piscinas de espacios donde la actividad principal está relacionada con el agua, como polideportivos municipales o parques acuáticos. Finalmente, se sitúan las piscinas comunitarias de uso privado, donde se dieron dos casos. No se registraron incidentes en piscinas unifamiliares.

AHOGOS, TRAUMATISMOS Y LESIONES MEDULARES

De las 55 incidencias, 19 han sido por ahogo. Además, 12 afectaron a niños de cero a nueve años. El único ahogo con resultado de fallecimiento ha sido el de una persona de 78 años.

También se han registrado dos lesiones medulares y 17 traumatismos craneoencefálicos. De éstos, diez han sido en niños de cero a cuatro años; uno en el tramo de 15 a 24 años; tres en el de 25 a 50 años y tres en personas de más de 50 años. Asimismo, se han registrado 34 casos de heridas, golpes y desmayos.

Por grupos de edad, el más numeroso ha sido el de mayores de 50 años, ya que ha habido 17 afectados. Sigue el de 25 a 50 años, con 13 casos y el de cero a cuatro años, con 12 casos. El grupo de 15 a 24 años registró siete accidentados y el de cinco a nueve años, cinco. No se produjeron accidentes en niños entre 10 y 14 años.

PRESENCIA E INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

En 33 ocasiones fue el 061 quien notificó la incidencia; en 12 casos lo hizo el titular, y en diez, los dos.

En 44 ocasiones había socorrista en el recinto, en cuatro no había, en dos casos no había pero no era obligatorio (menos de 50 metros cuadrados de superficie de agua o menos de 50 plazas turísticas) y en otros cinco casos no se dispone del dato.

En aquellas piscinas donde había socorristas, éstos intervinieron en 35 ocasiones, en ocho no lo hicieron y en uno de los casos no hay datos.

Desde Salud Ambiental destacan el aumento de personal formado en socorrismo en el establecimiento. Así, en 2014, sólo el 55 por ciento de los establecimientos inspeccionados con motivo de una incidencia tenía y en 2016 la proporción ha subido hasta el 80 por ciento.

Cabe recordar que el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicos y sanitarios de las piscinas, define las situaciones de incidencia y exige la comunicación de las mismas por parte del titular a la autoridad competente, que en el caso de Baleares es el Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Conselleria de Salud. Después, los responsables de las Comunidades Autónomas tienen un mes para notificar las incidencias al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.